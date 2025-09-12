Perú ASG 2025 llama a preparar a las empresas para competir con estándares internacionales

En su novena edición, Perú ASG 2025 abrió el debate sobre el futuro de la regulación y la divulgación de sostenibilidad en el país, con un llamado a alinear las prácticas empresariales a estándares internacionales. Marco Antonio Zaldívar, presidente del Programa de Inversión Responsable (PIR), destacó que es momento de que el mercado peruano avance hacia reportes homogéneos y confiables, y anunció la creación de un laboratorio de divulgación climática para recopilar buenas prácticas y promover el intercambio entre empresas e inversionistas

Desde la Fundación IFRS, Arturo Rodríguez explicó que las normas S1 y S2, los dos primeros estándares publicados por el International Sustainability Standards Board (ISSB), ofrecen un lenguaje común que ya adoptaron más de 35 países y permiten conectar la información financiera con la de sostenibilidad. Invitó a las empresas peruanas a aprovechar los recursos educativos y avanzar en su implementación.

Carlos Barrios, gerente senior de Sostenibilidad & IR de nuam, remarcó que aunque el 89% de las compañías en Perú ya reporta sostenibilidad, la información aún es difícil de comparar con la de otros mercados. “Adoptar estándares globales permitirá mejorar la posición del país y atraer mayor inversión”, sostuvo.

Reguladores y privados coinciden en una transición gradual

El panel “Adaptación Estratégica: Camino hacia la transparencia ASG” sumó la visión de los reguladores, multilaterales e inversionistas. Alejandro Rabanal, superintendente adjunto de Riesgos de la SMV, explicó que la entidad viene trabajando en una hoja de ruta que culminará en diciembre con una propuesta de normativa para la adopción de los estándares S1 y S2, en coordinación con PNUD y con apoyo del IFC.

Por su parte, César Ernau, intendente de Supervisión de Inversiones de Fondos Privados de Pensiones de la SBS, defendió un enfoque gradual de ‘cumplir o explicar‘, que permita a las empresas adaptarse sin perder competitividad.

Fernanda Palomino, especialista senior de la IFC, subrayó que aún existen brechas de información y capacidades, pero que programas como Integrated ESG Perú están ayudando a elevar los estándares y a acompañar a las empresas y reguladores en el proceso.

Desde el sector privado, Renzo Sotomayor, estratega senior de Inversión Sostenible de AFP Integra, resaltó que las AFP ya integran criterios ASG en su análisis de inversión y publican políticas de votación para incentivar buenas prácticas. “Lo importante es mostrar avances y ser transparentes, incluso sobre las barreras de información que aún existen, para que el ecosistema ayude a superarlas”, afirmó.