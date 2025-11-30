El Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) anunció un avance decisivo en la negociación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Hong Kong, instrumento clave para fortalecer la llegada de capital extranjero y consolidar proyectos estratégicos en el país.

El cierre sustancial se alcanzó durante la tercera ronda de reuniones realizada en la última semana de noviembre en Hong Kong, acercando este acuerdo a su firma final, prevista para el primer semestre del 2026.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que el APPRI permitirá establecer un marco jurídico más estable, predecible y confiable para los inversionistas extranjeros, reduciendo riesgos y generando mejores condiciones para el despliegue de capital en sectores prioritarios.

“Queremos un Perú más competitivo, que genere empleo, que atraiga inversión responsable y que consolide su presencia en los mercados internacionales”,señaló Miralles.

El APPRI con Hong Kong forma parte de la nueva agenda de negociación de instrumentos de protección y promoción de inversiones que impulsa el MEF.

Entre los próximos mercados en evaluación se encuentran Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, destinos con fuerte capacidad de inversión y apetito por proyectos de gran escala.El objetivo de esta estrategia es reducir la dependencia de fuentes tradicionales, ampliar alianzas económicas y atraer capital de alto valor agregado, orientado a infraestructura moderna, energías de transición y tecnología.