La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación frente al anuncio de presentación de observaciones a la autógrafa de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP).

El gremio señaló que esta decisión, en lugar de fortalecer la confianza en esta herramienta clave para el desarrollo del país, envía una señal negativa al sector privado y prolonga la paralización de importantes proyectos que son clave para satisfacer las necesidades de atención de servicios básicos a nuestra población.

Además, sostiene que el marco actual que regula las APP ha quedado claramente desfasado. Lejos de mejorar la calidad de los proyectos, generó una carga burocrática excesiva.

“Hasta 11 direcciones generales del Ministerio de Economía y Finanzas intervienen en el proceso, y el Consejo Directivo de ProInversión, conformado por ministros de Estado, ha quedado subordinado a niveles técnicos sin capacidad de decisión estratégica. Esta reforma, que buscaba mejorar proyectos, no ha cumplido sus objetivos y solo ha generado más burocracia”, indicó AFIN.

También manifestó su preocupación por el anuncio de una cartera de nuevos proyectos por casi S/50.000 millones bajo la modalidad de contrato de gobierno a gobierno con esquemas híbridos de Asociaciones Público-Privadas.

La asociación remarcó que es una figura que no cuenta con un marco legal definido ni validación técnica suficiente. Además, no han pasado por todas las fases de evaluación exigidas para una APP. “No cuentan con estudios profundos, no tienen un presupuesto asegurado, no tienen definido su esquema de financiamiento y generan altas contingencias fiscales”.

Finalmente, AFIN hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso a trabajar de manera conjunta para hacer realidad este beneficio (la posibilidad de generar hasta 2 millones de empleos formales con la ejecución de los proyectos pendientes) concreto para los peruanos.