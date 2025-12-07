Air Canada vuelve al Perú con vuelos directos a Toronto y Montreal

Air Canada volvió al Perú después de dos años y lo hizo retomando dos rutas clave: Lima–Toronto y Lima–Montreal, ambas con dos frecuencias semanales. El regreso de la aerolínea canadiense fortalece la conexión con Norteamérica y vuelve a poner a Lima en el mapa de los grandes hubs de la región.

Los vuelos empezaron a operar desde el 5 de diciembre con aviones Boeing 787-8 Dreamliner, modelos de largo alcance con capacidad para 255 pasajeros repartidos en tres cabinas (signature class, premium economy y clase turista). El retorno llega en un momento en el que el sector turismo busca nuevos impulsos y más alternativas para atraer viajeros internacionales.

Air Canada alcanza a 47 países y transporta una media de 110,000 personas por día en sus 670 vuelos (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP) / DANIEL SLIM

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que la presencia de Air Canada no solo reanuda la conexión directa con Canadá, sino que también abre más opciones hacia Europa, ya que Toronto y Montreal funcionan como centros de conexión importantes para la aerolínea. Según explicó, esto amplía las posibilidades de viaje y mejora los tiempos de conexión para los pasajeros que buscan rutas de largo radio.

Con Air Canada y Air Transat operando desde Lima, el país suma ahora dos aerolíneas canadienses con vuelos directos, un movimiento que incrementa la competencia y diversifica la oferta para los turistas extranjeros.

El retorno de la aerolínea se da tras meses de coordinaciones entre autoridades y operadores del sector. Para el Mincetur, esta incorporación refuerza el proceso de recuperación turística y la estrategia de ampliar la conectividad internacional del país.