La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) se reunirá en Ayacucho con diversas autoridades para brindar asesoría técnica y promoción de iniciativas en Asociación Público - Privada (APP), Proyectos en Activos (PA) y Obras por Impuestos (OxI).

Precisamente, en Obras por Impuestos, el Gobierno Regional de Ayacucho tiene previsto priorizar tres proyectos por más de S/ 400 millones que incluye la creación del Puente Interregional Sivia - Pichari y Accesos que permitirá interconectar las regiones de Cusco y Ayacucho para un mayor dinamismo comercial.

Dicha infraestructura tendrá una longitud de 610 metros lineales y se ubicará en el distrito de Pichari – La Convención (Cusco) y el distrito de Sivia - Huanta (Ayacucho) y supone una inversión estimada en más de S/ 305 millones.

Otro de los proyectos priorizados es el mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria I.E. Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Ayacucho en Morochucos (Cangallo), donde se proyecta invertir cerca de S/ 100 millones para mejorar la atención a estudiantes con habilidades sobresalientes de tercero, cuarto y quinto de secundaria.

Así como la creación del Servicio de Accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad en el mercado principal de Patibamba, provincia de La Mar por S/. 3,5 millones que, al momento, cuenta con una empresa interesada.

Proyectos en cartera

Además, en la región Ayacucho, Proinversión tiene previsto adjudicar en 2024 la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1180 millones) y el Grupo 2- Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Ayacucho, LT 220 kV Muyurina-Ayacucho, Ampliaciones y Subestaciones Asociadas (US$ 76 millones).

La Longitudinal contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de 965,2 km de carreteras a través de Asociación Pública – Privada cofinanciada, por 25 años.

A la fecha, ocho postores han presentado la documentación (Sobre N° 1) para ser declarados como “postores precalificados” en el concurso de proyecto integral en concesión Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4.

En tanto, en Proyectos en Activos, Proinversión identificó cuatro iniciativas, entre otras potenciales, por cerca de US$ 30 millones que podrían desarrollarse en los rubros de comercio y producción, como el Campo Ferial de Canaan Bajo (US$ 21,39 millones) que buscaría mejorar la promoción y comercialización de productos agrícolas y agroindustriales y el Parque Industrial Tecnológico de Ayacucho (US$ 8,56 millones), que facilitará la cooperación entre empresas y servirá de base para fomentar la innovación tecnológica y generación de empleo, con una demanda potencial de 30,893 empresas formales.

La directora de la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión, Carmen Vegas, lideró un equipo técnico que visitó a diversas autoridades y también algunos proyectos desarrollados mediante Obras por Impuestos (OxI) en esta región.