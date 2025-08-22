Óscar Basso, gerente de Riesgos de la SBS, explicó si es posible que mediante una llamada los delincuentes puedan acceder a tus cuentas bancarias.

Basso, sostuvo que no, pero es una puerta de entrada para el fraude. “No es posible que solo la llamada pueda generar esto, pero claro es la puerta de entrada. Esta modalidad de phishing, que es una modalidad del phishing, que va más por el tema de entrar a las redes sociales, a los correos para tratar de encontrar algo”.

Recalcó que este tipo de llamadas tienen como finalidad “engatusarte” respecto a las bondades de un producto o servicio para luego pedirte tus datos personales.

“Te va digamos adormeciendo, te va abriendo los los ojos respecto a las bondades de algo, que puede ser un producto, un viaje, algo muy barato, muy exorbitante y que luego te va pidiendo tus datos”, explicó el gerente de Riesgos de la SBS.

Además, advirtió de los peligros de entrar a un enlace desconocido que puede terminar siendo malware, aplicación informática que busca controlar tu celular o computadora.

“Lo que ha pasado también es que tu recibes un enlace de una promoción , al entrar a este enlace, descargaste lo que en el mundo cibernético se conoce como malware, que busca controlar tu teléfono, computadora o incluso bloquearlos para determinados fines delictivos”, señaló Basso.