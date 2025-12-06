El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que hubo una disminución en la mayoría de indicadores de las expectativas empresariales a nivel regional en el mes de noviembre.

De acuerdo con la encuesta de percepción regional de empresas, hubo un descenso en 17 de los 18 indicadores en la zona norte del país, mientras que la percepción de la economía a 12 meses registró un aumento.

Además, hubo un incremento en los indicadores del precio de insumos a 3 meses y de ventas a 3 meses.

En la zona centro del país, 16 indicadores registraron un descenso de puntaje; mientras que los indicadores de órdenes de compra respecto al mes anterior y la situación de sus empresas a 12 meses registraron incrementos.

En cambio, en la zona sur del Perú hubo un descenso en 11 de los indicadores y un aumento en la situación de las empresas a 12 meses, los niveles de producción, las órdenes de compra respecto al mes anterior, entre otros.

De acuerdo con el BCR, de los indicadores que descendieron este mes, la mayoría se mantiene en el tramo optimista, salvo los indicadores de la economía a 12 meses en el centro y la contratación de personal a 3 meses en el sur, que se ubican en el punto medio.

Cabe mencionar que esta encuesta alcanza a 267 empresas a nivel regional.

Expectativas de la economía siguen al alza

El Banco Central detalló, también, que los indicadores de situación actual mostraron resultados mixtos. Por un lado, la mayoría de indicadores de expectativas empresariales aumentó en noviembre respecto a lo registrado en octubre, exceptuando los indicadores de demanda, inversión y contratación de personal a 12 meses.

La entidad monetaria añadió que 16 indicadores de un total de 18 se ubican en el tramo optimista, cifra que se mantiene respecto al mes anterior.

En cuanto al indicador de las expectativas de la economía a tres meses, un termómetro clave sobre el sentimiento empresarial de corto plazo, los resultados siguen mostrando optimismo general: este subió de 55,9 puntos en octubre a 58,2 puntos en noviembre.

Mientras tanto, la expectativa de la economía a 12 meses también registró un incremento: pasó de 61 puntos en el mes previo a 63,9 puntos en el undécimo mes del año.