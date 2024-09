El APEC CEO Summit 2024 confirmó la participación de Shou Zi Chew, CEO de Tik Tok, quien llegará a Lima para unirse a líderes mundiales en la búsqueda de soluciones a las problemáticas más urgentes de la región Asia-Pacífico.

Entre los ejecutivos internacionales confirmados figuran nombres como Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase; Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial; Rebecca Sta Maria, Directora Ejecutiva de la Secretaría de APEC; Mohamed Kande, Global Chair de PwC; Rosario Navarro, Presidente de SOFOFA.

Así como Richard Adkerson, Chairman de Freeport-McMoRan; Susan Segal, Presidente del Council of Americas; Bernardo Larraín Matte, Vicepresidente de Grupo Matte; Shinta Kamdani, CEO de Sintesa Group; Luis Alberto Moreno, Managing Director de Allen & Co.; y Robert F. Smith, Chairman y CEO de Vista Equity Partners. Por parte de los ejecutivos nacionales, destacan Luis Felipe Castellanos, CEO de Intercorp Financial Services; Pedro Lerner, CEO de Grupo Unacem; Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp; y Fernando Ríos, CEO de Rímac Seguros.

Al respecto, Fernando Zavala señaló que: “En esta edición del APEC CEO Summit, se tratarán temas de gran relevancia para la región y, por supuesto, para el Perú. Esperamos que estas discusiones de alto nivel en temas como inclusión financiera, energía, digitalización, salud, entre otros, se traduzcan en politicas públicas e iniciativas privadas que impacten positivamente en nuestras sociedades. Además, es una oportunidad de promover el país, en búsqueda activa de esa inversión que nos permita romper la inercia del crecimiento. Estamos sin duda ante uno de los eventos empresariales más importantes en la historia del país.”

MÁS INFORMACIÓN: Mancomunidad Regional Amazónica expresa preocupación por grave situación en la Amazonía Peruana

El evento, que se llevará a cabo los días del 13 al 15 de noviembre bajo la presidencia de Fernando Zavala, Chairman del APEC CEO Summit 2024 y CEO de Intercorp.