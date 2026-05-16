Un nuevo trend impulsado por inteligencia artificial se ha vuelto viral en TikTok y otras redes sociales, sorprendiendo a miles de usuarios por su gran realismo. La tendencia consiste en videos donde las personas aparecen sentadas en las gradas de un estadio, como si hubieran sido captadas por las cámaras oficiales durante la transmisión de un evento deportivo. Los clips recrean escenas típicas de partidos de fútbol, béisbol o básquet, incluyendo acercamientos de cámara, gráficos televisivos y el sonido ambiente característico de los estadios. Aunque a simple vista parecen grabaciones auténticas emitidas por cadenas deportivas, la mayoría de estos videos son creados con herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones de edición desde teléfonos celulares. El trend comenzó a ganar popularidad en TikTok gracias al uso de plantillas de CapCut y plataformas como Kling AI, Viggle AI y Glam AI, las cuales permiten transformar una selfie en una escena con estilo de transmisión deportiva en cuestión de minutos.

¿Cómo se puede crear estos videos virales de estadio para sorprender a tus contactos y arrasar en tik tok?

La creación de estos videos virales se realiza principalmente mediante plantillas disponibles en CapCut, una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios de TikTok. Para lograr un efecto más realista, muchas personas añaden marcadores deportivos, efectos de transmisión televisiva, acercamientos de cámara y música en tendencia, simulando así una auténtica cobertura de un evento deportivo. El proceso para generar este contenido con inteligencia artificial es relativamente sencillo. Los usuarios deben ingresar a un video del trend en TikTok y seleccionar la opción “probar esta plantilla en CapCut”. Luego, escogen una plantilla con IA y suben una selfie con buena iluminación y el rostro claramente visible. Posteriormente, la inteligencia artificial procesa automáticamente la imagen y crea una escena en un estadio. Finalmente, los creadores pueden incorporar elementos adicionales, como gráficos de televisión, sonido ambiente, zooms y efectos deportivos, para darle mayor realismo al resultado final.

¿Qué otras recomendaciones es importante considerar para los creadores de contenidos y usuarios de tik tok?

Entre las recomendaciones más compartidas por usuarios y creadores de contenido para sumarse a este trend destaca el uso de selfies con buena iluminación y sin exceso de filtros, ya que esto permite obtener resultados más realistas al momento de generar las escenas con inteligencia artificial. Asimismo, muchos sugieren exportar los videos en calidad 1080p y en formato horizontal para que el producto final se asemeje a una auténtica transmisión deportiva televisiva. Otra de las sugerencias más frecuentes es utilizar ropa deportiva o casual, con el objetivo de integrarse mejor al ambiente recreado por la IA dentro del estadio virtual. Además, una alternativa que viene ganando popularidad consiste en generar primero una imagen mediante herramientas de inteligencia artificial como OpenAI y luego convertirla en video utilizando aplicaciones como Kling AI o Glam AI, que permiten añadir movimiento y efectos cinematográficos en pocos minutos.

Conoce los programas Kling AI y el Glam AI para la edición de videos y también la diferencia en cada uno de ellos

Las aplicaciones de inteligencia artificial Kling AI y Glam AI se han convertido en algunas de las herramientas más utilizadas para crear contenido viral en redes sociales. Aunque ambas emplean IA para editar imágenes y videos, cada una tiene funciones y públicos diferentes. Kling AI destaca por generar videos realistas y cinematográficos a partir de texto o fotografías, permitiendo añadir movimientos de cámara, animaciones y efectos visuales avanzados. Por ello, muchos creadores la utilizan para producir clips con apariencia profesional. En cambio, Glam AI está enfocada en la edición rápida de selfies y videos cortos para plataformas como TikTok e Instagram. La aplicación ofrece filtros virales, plantillas automáticas y efectos listos para compartir en redes sociales. La principal diferencia radica en el objetivo de cada herramienta: mientras Kling AI apuesta por producciones más elaboradas y creativas, Glam AI prioriza la rapidez y facilidad para generar contenido viral desde el celular.