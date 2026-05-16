Por Redacción EC

Un nuevo trend impulsado por inteligencia artificial se ha vuelto viral en TikTok y otras redes sociales, sorprendiendo a miles de usuarios por su gran realismo. La tendencia consiste en videos donde las personas aparecen sentadas en las gradas de un estadio, como si hubieran sido captadas por las cámaras oficiales durante la transmisión de un evento deportivo. Los clips recrean escenas típicas de partidos de fútbol, béisbol o básquet, incluyendo acercamientos de cámara, gráficos televisivos y el sonido ambiente característico de los estadios. Aunque a simple vista parecen grabaciones auténticas emitidas por cadenas deportivas, la mayoría de estos videos son creados con herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones de edición desde teléfonos celulares. El trend comenzó a ganar popularidad en TikTok gracias al uso de plantillas de CapCut y plataformas como Kling AI, Viggle AI y Glam AI, las cuales permiten transformar una selfie en una escena con estilo de transmisión deportiva en cuestión de minutos.