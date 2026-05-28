La red social TikTok anunció este miércoles 27 el lanzamiento de la segunda edición de #EmprendeEnTikTok en Perú, un programa gratuito que combina capacitación, mentorías personalizadas y financiamiento para impulsar el ecosistema emprendedor digital del país.

La iniciativa, realizada en alianza con New Ventures, se presentó en el marco del GLI Forum de PROMUJER y busca fortalecer el crecimiento de micro y pequeñas empresas (MYPES) peruanas a través del uso estratégico de herramientas digitales.

Un ecosistema emprendedor en constante crecimiento

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de la Producción,Perú cuenta con más de 2,4 millones de MYPES formales, que representan uno de los principales motores de la economía nacional. Estas empresas generan más de 10 millones de empleos a nivel nacional y aportan el 20,6% del PBI del país. En el primer trimestre de 2026, se crearon más de 45 mil nuevas MYPES, principalmente en el sector comercial.

Este dinámico tejido empresarial encuentra en TikTok una plataforma ideal para conectar con audiencias de manera auténtica y escalar sus negocios.

“Perú destaca por su ecosistema emprendedor pujante y el talento de su comunidad creadora de contenido”, señaló Laura Reyna, Gerente de Asuntos Públicos en TikTok para América Latina. “Nuestro compromiso con #EmprendeEnTikTok es acercar herramientas digitales que permitan a las MYPES locales no solo consolidarse, sino prosperar en el entorno digital actual, creando conexiones genuinas con sus comunidades“.

#EmprendeEnTikTok forma parte de una estrategia regional por parte de la red social que ya mostró resultados en varios países de América Latina, donde más de 20.000 personas participaron de clases abiertas y 50 emprendimientos fueron beneficiados con capital semilla. Desde 2024, el programa ha registrado casi 7.000 proyectos inscritos a nivel regional y ha otorgado más de USD 500.000 en capital semilla durante sus ediciones.

TikTok permite que cualquier MYPE pueda crear, segmentar y medir sus campañas publicitarias de manera simple, sin un monto mínimo de inversión. El resultado es un ecosistema más inclusivo y creativo, donde cada idea tiene lugar. Algunos ejemplos del impacto local se ven en el alcance de los hashtags vinculados a este universo durante el último año:

Construyendo sobre el éxito de la primera edición

La segunda edición de #EmprendeEnTikTok en Perú llega tras el éxito de la primera generación, que en 2025 premió a cuatro emprendimientos peruanos con capital semilla para escalar sus negocios e impacto social:

1er lugar: @Crafters.oficial – Marca de mochilas y accesorios premium de Lima que revaloriza el trabajo de personas artesanas y adultos mayores.

– Marca de mochilas y accesorios premium de Lima que revaloriza el trabajo de personas artesanas y adultos mayores. 2do lugar: @Wawki.pe – Empresa de San Martín que enaltece a la vainilla amazónica a través de un modelo sostenible con comunidades locales.

– Empresa de San Martín que enaltece a la vainilla amazónica a través de un modelo sostenible con comunidades locales. 3er lugar: @Restaurant.donmanrique – Negocio familiar en Cañete que fusiona gastronomía peruana tradicional y moderna.

– Negocio familiar en Cañete que fusiona gastronomía peruana tradicional y moderna. 4to lugar: @Cruceromiramar– Empresa de transporte y turismo en Lima, liderada por mujeres.

“Participar en #EmprendeEnTikTok fue un punto de inflexión para nuestro negocio”, comentaron Estafany Trejo y Joannes Barboza,fundadores de @Crafters.oficial. “No solo recibimos el capital semilla que nos permitió invertir en nuestro crecimiento e impulsar nuestro posicionamiento, sino que las mentorías nos enseñaron a conectar de manera auténtica con nuestra comunidad en TikTok.”

Estos emprendimientos, junto a otros de Colombia y México, recibieron un total de USD 240.000 en capital semilla en la edición regional 2025, demostrando el potencial transformador del programa.

¿Qué ofrece #EmprendeEnTikTok?

El programa se estructura en dos fases principales:

Capacitaciones abiertas y gratuitas: Desde el lanzamiento, todos los emprendimientos peruanos podrán acceder a clases virtuales 100% gratuitas sobre creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido. Estas sesiones están diseñadas para que cualquier MYPE pueda potenciar su presencia en la plataforma y mejorar sus estrategias digitales. Programa de aceleración con capital semilla: Se seleccionarán 10 emprendimientos de todo el país para participar en un proceso intensivo de formación con foco en estrategia de negocios, finanzas, creatividad y crecimiento en TikTok. El programa se desarrollará en dos etapas: nueve talleres teórico-prácticos liderados por especialistas, seguidos de mentorías personalizadas para los tres proyectos más destacados.

Premios en capital semilla

Como incentivo final, los finalistas accederán a capital semilla según evaluación por desempeño y potencial:

Primer puesto: USD 15.000

USD 15.000 Segundo puesto: USD 10.000

USD 10.000 Tercer puesto: USD 5.000

Requisitos para postularse al programa de aceleración

Ser una MYPE con al menos un año de operación en Perú

Contar con una facturación mínima de USD 10.000 comprobables en el último año fiscal

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital

Demostrar liderazgo, organización y capacidad para participar en el programa

Valor agregado (no obligatorio):Generar impacto ambiental y/o social positivo a través del modelo de negocio.

Cómo participar

Ingresar a www.emprendeentiktok.com Elegir modalidad: clases, talleres o ambos Completar el formulario correspondiente Los postulantes seleccionados recibirán información con fechas y detalles del programa

La convocatoria estará abierta hasta el 5 de julio de 2026.