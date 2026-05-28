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#EmprendeEnTikTok forma parte de una estrategia regional que ya mostró resultados en varios países de América Latina, donde más de 20.000 personas participaron de clases abiertas y 50 emprendimientos fueron beneficiados con capital semilla. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
#EmprendeEnTikTok forma parte de una estrategia regional que ya mostró resultados en varios países de América Latina, donde más de 20.000 personas participaron de clases abiertas y 50 emprendimientos fueron beneficiados con capital semilla. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
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La red social TikTok anunció este miércoles 27 el lanzamiento de la segunda edición de #EmprendeEnTikTok en Perú, un programa gratuito que combina capacitación, mentorías personalizadas y financiamiento para impulsar el ecosistema emprendedor digital del país.

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