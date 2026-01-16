Claro Perú anunció que, desde el 18 de diciembre del 2025, activó oficialmente su red 5G en el país y viene acelerando su despliegue a nivel nacional, como parte de su compromiso por llevar esta tecnología de última generación a más peruanos.

Actualmente, la red 5G de Claro Perú ya se encuentra disponible en casi 100 distritos de los principales departamentos del país, entre ellos Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Ica y Chimbote, además de la Provincia Constitucional del Callao.

La compañía también indicó contar con cobertura 5G en los balnearios del sur de Lima (Playa El Golf, Playa Bora Bora, Playa Los Flamencos, Asia Golf Club, Playa Santa Maria del Mar, Playa Chica, Playa Mar Azul, Playa Club Las Palmas, Playa Blanca, Playa Palabritas, Playa Kapala, Boulevard Asia, Playa La Isla, Playa Chupicalla, Playa Las Arenas, Playa Embajadores, Playa Gaviotas, Playa Asia Palmeras, Playa Los Delfines, Playa La Caleta, Playa Las Totoritas, Playa Puerto Madero, Playa Lagunas del Mar, Playa Cala del Mar, Playa Hermosa y Mamacona).

En línea con su enfoque centrado en el cliente, Claro Perú informó que todos los usuarios que se encuentren dentro de la zona de cobertura 5G podrán acceder a esta tecnología, siempre que cuenten con un dispositivo compatible. De esta manera, la compañía busca que cada vez más personas puedan experimentar los beneficios del 5G en su día a día.

Asimismo, Claro Perú viene desarrollando nuevas propuestas para quienes buscan ir más allá y aprovechar el 5G de acuerdo con necesidades específicas de conectividad. Estas iniciativas contemplan el lanzamiento progresivo de paquetes y planes diferenciados, que permitirán a los usuarios elegir la opción que mejor se adapte a su estilo de vida, hábitos de consumo digital o requerimientos tecnológicos.

“Este avance permite que cada vez más usuarios que cuenten con un equipo compatible con tecnología 5G, un chip Claro y se encuentren dentro de la zona de cobertura, puedan comenzar a disfrutar de una experiencia de conectividad superior”, destacó la compañía móvil.