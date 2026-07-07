Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este martes 7 de julio cotizando en S/3,4075, nivel ligeramente por debajo del cierre previo.

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