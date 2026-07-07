El precio del dólar inició la jornada de este martes 7 de julio cotizando en S/3,4075, nivel ligeramente por debajo del cierre previo.

La apertura se produce en un contexto de optimismo por la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR), mientras el escenario internacional sigue marcado por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la aceptación de Julio Velarde para continuar como presidente del BCR durante los próximos cinco años genera una señal positiva para el mercado.

Asimismo, destacó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reportó inversiones mineras por US$64.075 millones, distribuidas en 66 proyectos de exploración y extracción. Agregó que mañana se publicará la balanza comercial de mayo y que las expectativas del mercado se sitúan en US$2.900 millones.

En el ámbito internacional, Huayta señaló que las tensiones en Medio Oriente volvieron a intensificarse luego de que el canciller iraní, Araqche, advirtiera que las negociaciones para un acuerdo final no comenzarán mientras persistan las amenazas externas.

Además, indicó que la expectativa de inflación de los consumidores en Estados Unidos se ubicó en 3,2% en junio, por debajo del 3,5% registrado en mayo. Finalmente, precisó que el déficit comercial estadounidense sorprendió al ubicarse en US$ -77.6 mil millones, frente a los US$ -54.6 mil millones registrados previamente, reflejando una fuerte dependencia de las importaciones.