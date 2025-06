¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me levanto entre 4:45 am y 6:00 am., y lo primero que hago es coger mi celular y revisar Slack.

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Ver series en Netflix o en alguna otra plataforma de ‘streaming’.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi iPad.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Slack, algunos aplicativos para revisar los mercados financieros y Tableau.

¿Cómo se describiría en tres palabras?

Directo, terco y bonachón.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify

¿Tiene algún talento oculto?

La verdad que ninguno.

Una frase que lo defina.

“Torture into greatness”, que refleja la relevancia de llevar a la gente hacia la excelencia.

¿Con qué referente de su rubro le gustaríar cenar?

Con el dueño de la frase anterior: Jensen Huang, CEO de Nvidia.

¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Esto va a ser complicado porque quería ser seguridad de banco (risas). Y mi primer trabajo fue un ‘internship’ en Procter & Gamble que fue súper aleccionador para mí.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia, sin duda alguna.

¿Y cuál es su principal defecto?

El conformismo.

En su día a día, ¿qué significa para usted Día1 y El Comercio?

Diversidad de opiniones, de información. Una fuente de información valiosa e imprescindible para la vida de cualquier ejecutivo y empresario.