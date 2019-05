Día de la Madre: ¿Quiénes gastan más y qué prefieren de regalo?

El Día de la Madre en el Perú se acerca y las madres peruanas han cambiado sus preferencias a la hora de escoger el regalo perfecto para celebrar su día. Esta celebración es el segundo día festivo más importante para el comercio, solo después de Navidad y por delante del Día de San Valentín, según el estudio “El Consumidor Inteligente” de Google Perú en el 2018.

Entre los productos más demandados se encuentran los viajes (30,4%), las joyas (26,9%), carteras (23,1%) y por último la categoría peluquería y spa (22,3%). Esta tendencia por tipo de producto se ha mantenido a lo largo de los últimos tres años, donde incluso, en el 2017, presentan cifras un 10% más altas de participación que en el 2019, señala el estudio realizado por Global Research Marketing (GRM) y Phutura.

El informe revela que el gasto promedio por consumidor este 2019 creció un 75% (S/348), con respecto al del año pasado (S/261) y un 53% si lo comparamos con el ticket promedio de compra (S/183) del 2017.

Dentro de la lista de regalos que no quisieran recibir las madres por su día, figuran en primer lugar los electrodomésticos: el 64% de las madres respondió que no quisiera recibir este tipo de regalo. En segundo lugar, se encuentran los peluches (43,4%), seguidos por los adornos (36,8%). En este sentido, en el último lugar de esta lista se encuentran los regalos como celulares (8,1%), la ropa deportiva (8,5%) o el dinero con (11,2%).



Además, el 88% respondió que sí compraría algún presente en esta celebración para algún familiar cercano. El 64% considera hacer su compra en una tienda física, mientras que solo 11,2% lo realizará en alguna plataforma de Internet.

Según el estudio, el comercio electrónico no es el preferido a la hora de realizar compras por el Día de la Madre.

Aunque la penetración en el e-commerce es aún pequeña, en el 2019 la participación de los peruanos en el comercio electrónico ha aumentado un 77% con respecto al 2018, donde el 89,6% respondió que al menos una vez realizó una compra online.

Sin embargo, el estudio de Google Perú encontró que antes de comprar el 73% de los peruanos buscan información en Internet. En la última campaña por el Día de la Madre, se registraron más de 1'550.000 búsquedas relacionadas, mientras que el 60% de los consumidores lo hicieron desde sus smartphones.

En el caso de los peruanos, las búsquedas por Internet empiezan de forma general: no buscan marcas específicas, sino categorías especiales. Las tendencias principales de consultas se relacionan a moda,belleza, celulares y electro. Con el término “moda”, se hicieron más de 700 mil búsquedas relacionadas, para la palabra “belleza” una de las categorías preferidas para los peruanos, se registraron en Google más de 1'200.000 búsquedas. Por último, la categoría “vestidos” es la que tuvo mayor crecimiento de interés con más de 230 mil consultas.

Las joyas figuran en segundo lugar como opción en la lista de deseos para el Día de la Madre.

Entre las principales razones para no realizar compras por Internet, el 61,4% respondió a GRM que prefiere ir a comprar en tiendas físicas, mientras que el 36,8% dice no tener confianza en las compras por Internet. Muy cerca de este cifra, se encuentra el temor de ingresar la tarjeta de crédito en las plataformas de compra con un 31,6% y solo un 3,5% refirió no saber cómo hacer una compra por Internet.

QUIÉNES COMPRAN MÁS

El estudio de GRM revela que, en los últimos dos años, los peruanos han aumentado su ticket promedio de gasto en 53%, pasando de S/183 en el 2017 a S/348 en el 2018. El incremento se ha localizado en el nivel socio económico (NSE) A, donde el incremento entre los que gastan entre S/301 y S/500 por regalo fue uno de los más altos, pasando de 4% en 2017 a 14% en el 2019.

En esta línea, el grupo de quienes realizan compras mayores a S/500 por el Día de la Madre creció en 6,5% en los dos últimos años, pasando de 3% en el 2017 a 9,5% en el 2019.

Por el contrario, el porcentaje de consumidores del NSE B o C que gastan menos ha disminuido. Los que gastan un monto menor a S/100 se redujeron en 10,2% al 2019, cuando en el 2017 estos alcanzaban el 25%.

Algo similar sucedió para las compras entre S/100 y S/150, que pasaron de 46% en 2017 al 31,2% este año.

Las tiendas por departamento figuran como las principales opciones para realizar compras por el día de la madre, ya sea para compras físicas o virtuales.

¿DÓNDE COMPRAN?

​Las tiendas por departamento continúan siendo los principales centros de compra, tanto para realizar compras físicas o virtuales. GRM resalta que Saga Falabella, Ripley, Oesche y H &M figuran entre las primeras opciones para comprar un regalo con una participación promedio del 25% en los últimos tres años. Rosatel, Renzo Costa figuran como otras opciones con un porcentaje promedio de participación del 6,7%.

Al final de la lista, para compras en tienda físicas, se encuentran Polvos Rosados (2,6%) o el Mercado Central (5,3%).

Por el contrario, en las plataformas que solo incluyen ventas electrónicas tales como Amazon, Groupon, Mercado Libre o Linio, el promedio de compras no baja del 39,1%.

Como otras alternativas de comprar en línea, encontramos a Sodimac (17,5%), OLX (13,4%) y Ofertop ( 12,3%).