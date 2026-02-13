Dionisio Romero University anuncia a Carla Olivieri como rectora de la institución

Dionisio Romero University (DRU) anunció el nombramiento de Carla Olivieri como rectora de la institución, posición desde la cual liderará la estrategia académica y el desarrollo institucional en su etapa de consolidación regional.

Olivieri cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en educación superior, liderazgo organizacional y gestión estratégica. Ha ocupado cargos de alta dirección en universidades y escuelas de negocios.

Se ha desempeñado como rectora y CEO de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), Decana de la Facultad de Economía y Negocios y Vicepresidenta de Innovación y Desarrollo en USIL; así como Decana Adjunta de la Facultad de Negocios en UPC. Además, ha sido Directora en el Instituto Libertad y Democracia (ILD) y CEO de Aktiva, Centro de Liderazgo e Innovación, e integra directorios de instituciones de educación y salud.

Es Ph.D. en Education Management & Leadership y Magíster en Liderazgo Educativo por la Università degli Studi Guglielmo Marconi. Bachiller en International Business & Marketing por Ithaca College. Cuenta con formación directiva y ejecutiva en Wharton, Harvard, MIT, Stanford e Indiana University.

Por otro lado, la institución también anunció el nombramiento de Luciano Velazco Revoredo como CEO. Desde enero de 2025 lidera la gestión ejecutiva de la universidad con sede en Estados Unidos, orientada a un modelo académico basado en tecnología, flexibilidad y alcance global.

Velazco cuenta con experiencia en dirección general, expansión internacional y educación digital. Fue CEO de Fundación Romero. Ha sido CEO de Telefónica Educación Digital Perú y como Country Manager de e-Tech Solutions Perú & Bolivia, liderando procesos de crecimiento sostenido y posicionamiento regional.

Es administrador de Negocios Internacionales por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y cuenta con formación directiva y ejecutiva en University of Michigan (Designing and Leading Learning Systems), Harvard Business School Online (Leaders of Learning) y The University of Texas at Arlington (Digitizing Higher Education).