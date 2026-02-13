Dionisio Romero University anuncia a Carla Olivieri como rectora de la institución

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Olivieri se ha desempeñado como rectora y CEO de la UCAL. Por otro lado, la institución también anunció el nombramiento de Luciano Velazco como CEO. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Dionisio Romero University (DRU) anunció el nombramiento de Carla Olivieri como rectora de la institución, posición desde la cual liderará la estrategia académica y el desarrollo institucional en su etapa de consolidación regional.

