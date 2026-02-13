La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que en el 2025 impuso 336 sanciones a 46 de las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) del Perú, al igual que a los gerentes y a directores de estas empresas.

La entidad indicó que se aplicaron 221 multas por un total de 3.095 unidades impositivas tributarias (UIT) que equivalen a S/16,5 millones. Además, impusieron 112 amonestaciones escritas y otras tres órdenes de remoción del cargo a dos gerentes de línea de Emapat S.A., en Madre de Dios, y a un director de Emsapuno S.A., en Puno.

Sunass agregó que el 59,5% de sanciones se debe al incumplimiento de medidas correctivas que impuso la superintendencia; y 14% son por incumplimientos de las metas de gestión, lo que permite asegurar el acceso y la mejora de prestación de servicios de agua potable y saneamiento.

Sedapal

La entidad reguladora también señaló que en Lima Metropolitana y el Callao impuso 19 sanciones en el 2025. De ellas, 10 fueron multas por 1.343,8 UIT, lo que equivale S/7,1 millones.

Añadió que 13 sanciones se deben al incumplimiento de medidas correctivas por temas comerciales, operaciones y fondos; tres por incumplimiento de la normativa sobre Valores Máximos Admisibles (VMA), es decir, descargas de aguas residuales; dos por desembolso y uso de fondos de inversión y una por el incumplimiento de metas de gestión y metas referidas a gestión de uso de aguas subterráneas.