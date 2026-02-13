Resumen

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que en el 2025 impuso 336 sanciones a 46 de las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) del Perú, al igual que a los gerentes y a directores de estas empresas.

