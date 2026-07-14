El BCP lanzó una nueva funcionalidad en su app, Banca Móvil, que permite a sus clientes invertir en fondos mutuos de manera 100% digital, desde S/20 o US$5, sin necesidad de acudir a una agencia.

“Con este lanzamiento buscamos seguir integrando nuestros productos de inversión al ecosistema digital del banco y llevar herramientas tradicionalmente más complejas hacia canales simples y masivos. Para este primer año, buscamos alcanzar alrededor de 20 mil operaciones de fondos mutuos realizadas exclusivamente a través de nuestra app del BCP”, indicó Joaquín Delgado, Gerente de Producto de Inversiones del BCP.

Según la Asociación de Administradoras de Fondos de Perú, en 2026, el país ya supera los S/63 mil millones en patrimonio y registra más de 500 mil inversionistas, impulsado por una mayor participación y una oferta cada vez más diversificada. En ese contexto, la entidad bancaria viene apostando por facilitar el acceso a este instrumento a través de la digitalización.

Los clientes podrán ingresar a la app del BCP, ir a la sección “Mis Productos”, luego en “Fondos Mutuos”, registrarse, definir su perfil de riesgo inversor y empezar a invertir desde S/20 o US$5. Además, podrán hacer seguimiento de sus saldos y movimientos, integrando la experiencia de inversión al canal digital que ya forma parte de sus operaciones diarias con el banco. Asimismo, tendrán la posibilidad de comparar distintos fondos según el tipo de renta (fija, mixta o variable), la moneda (soles o dólares) y el monto de inversión.

Cabe precisar que los fondos mutuos disponibles son gestionados por Credicorp Capital, mientras que la aplicación del BCP funciona como canal de distribución que facilita el acceso a estos instrumentos financieros.