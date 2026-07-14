Los fondos mutuos disponibles son gestionados por Credicorp Capital, mientras que la aplicación del BCP funciona como canal de distribución que facilita el acceso a estos instrumentos financieros. Foto: GEC.
Los fondos mutuos disponibles son gestionados por Credicorp Capital, mientras que la aplicación del BCP funciona como canal de distribución que facilita el acceso a estos instrumentos financieros. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El BCP lanzó una nueva funcionalidad en su app, Banca Móvil, que permite a sus clientes invertir en fondos mutuos de manera 100% digital, desde S/20 o US$5, sin necesidad de acudir a una agencia.

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