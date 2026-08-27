El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3460, levemente por encima del cierre previo de S/3,3440, en línea con una ligera apreciación del dólar a nivel global. Por su parte, el DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos) avanzó 0,02%.

LEE TAMBIÉN: Precios de los combustibles siguen al alza y suben por quinta vez en el mes de agosto

En Latinoamérica predominó la depreciación de las monedas, encabezada por el peso colombiano (-0,96%) y el peso chileno (-0,56%), seguidos por el real brasileño (-0,31%) y el sol peruano (-0,09%).

“La atención de los inversionistas ahora se encuentra centrada en el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole el día de mañana. El mercado buscará señales sobre la trayectoria de las tasas de la Fed, además de los lineamientos frente a la inflación global y la deuda de Estados Unidos”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Los mercados estadounidenses se encaminaban a cerrar en positivo, respaldados por el desempeño de Nvidia en el sector tecnológico, mientras los índices de Europa y Asia retrocedieron alrededor de 2.0% en promedio.

En los mercados internacionales, Huayta indicó que los commodities operaron predominantemente al alza. El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 1,48% y la plata 1,44%, seguidos por el zinc (+0,34%) y el oro (+0,13%). El cobre fue la excepción, con un retroceso de 0,16%. En los mercados desarrollados, el dólar mostró un comportamiento mixto frente a sus principales pares.

Respecto al PIB de Estados Unidos, creció 1,5% trimestral en el segundo trimestre, en línea con las expectativas, pero por debajo del 2,1% registrado en el trimestre anterior. El resultado evidencia una moderación del ritmo de expansión de la economía estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Tres de cada diez jóvenes abandonan sus estudios superiores por falta de dinero

En el plano local, el especialista explicó que el volumen negociado alcanzó los US$320 millones, ligeramente por encima del promedio, con flujos mixtos durante la jornada y un mínimo de S/3,3430 antes del mediodía. Asimismo, el soporte técnico se mantiene entre S/3,3400 y S/3,3420, mientras la estabilidad del USDPEN de los últimos días refleja la presencia de flujos locales mixtos que compensan la volatilidad de los mercados internacionales.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada, la demanda provino por los corporativos, mientras que la oferta vino principalmente del BCR, que intervino mediante Swaps Cambiario Compra por S/400 millones, a una tasa promedio de 3,05%.

Además, el tipo de cambio operó en el rango de S/3,3430 a S/3,3460, con un volumen negociado de US$320 millones a un precio promedio de S/3,3445. La inversión privada en Perú creció 17,6% en el segundo trimestre del 2026, su mayor avance desde 2010 excluyendo el rebote pospandemia, acumulando 10 trimestres consecutivos de expansión.

El resultado estuvo impulsado principalmente por la inversión minera, que habría crecido 42,8% nominal, junto con proyectos de infraestructura, mientras el consumo privado avanzó 3,7% y reforzó el dinamismo de la demanda interna.