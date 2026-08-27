Precio del dólar cierra levemente por encima de lo registrado en el día previo de S/3,3440. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar cierra levemente por encima de lo registrado en el día previo de S/3,3440. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3460, levemente por encima del cierre previo de S/3,3440, en línea con una ligera apreciación del dólar a nivel global. Por su parte, el DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos) avanzó 0,02%.

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