Por segundo día consecutivo, el dólar registró sus valores más bajos este año con niveles no vistos desde el 2023. Tanto ayer como hoy, la divisa rompió la barrera de los S/3,60 y cotizó el miércoles en S/3,58 y este jueves en S/3,59.

Según Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, hay varios factores que determinan el debilitamiento del dólar en nuestro mercado. Uno de ellos es la balanza comercial peruana, que permite el ingreso de la divisa americana al país, gracias a la apreciación de metales como el oro y el cobre; aunque sopesado por el aumento del precio del petróleo. Además, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener su tasa de referencia a un rango de 4,25% - 4,50% también presiona a la baja al billete estadounidense.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Elí Casaverde, Head of FX Trading en Rextie, suma otros factores como la amenaza de recesión en Estados Unidos y el conflicto geopolítico entre Israel e Irán. La suma de estos factores ha provocado un efecto financiero llamado el ‘carry trade’ en el país.

“El BCR todavía tiene tasas más altas con respecto a Estados Unidos. La mayoría de inversionistas estima que Norteamérica comenzará a bajar sus tipos cuando vea señales de debilidad de su economía. Como el Perú no se encuentra en esta condición, los operadores financieros aprovecharán esta diferencia de tasas para trasladar sus inversiones en dólares a moneda local, lo que incrementará la presencia de dólares en el mercado y profundice su debilidad en países emergentes como el nuestro”, mencionó a El Comercio.

Casaverde también explicó que después del conflicto geopolítico, los inversionistas han comenzado a valorar las proyecciones que tienen a mediano y largo plazo, sobre la seguridad de sus inversiones en determinadas monedas.

Terreno impredecible

Ana Lucía Rondón, asociada de Inversiones de Prima AFP, recuerda que la divisa estadounidense ya sostenía un debilitamiento a raíz del creciente riesgo fiscal en Estados Unidos, las tensiones comerciales y señales de menor dinamismo económico.

Sin embargo, para ella, en las próximas semanas podríamos ver una leve corrección al alza del tipo de cambio, si disminuye la oferta estacional de dólares o el BCR reduce su intervención. “Además, persisten riesgos de reversión, como una posible escalada del conflicto en Medio Oriente, que podría gatillar un ‘sell-off’ en mercados emergentes y presionar al sol”, menciona.

En la misma línea, Castellanos de la UP no espera una caída mayor del dólar. De ser así, considera que el BCR podría intervenir en aras de reducir la volatilidad. “No lo veo más abajo porque al BCR le interesa mantener al dólar en cierta banda; es decir, ni muy alto ni muy bajo. No se quiere mucha volatilidad en el mercado. Si el dólar sube mucho, las importaciones se encarecen, la cartera de los bancos se deteriora. Si tienes un dólar muy bajo, tampoco es un dólar proexportador porque se quiere que estas empresas mantengan su rentabilidad”, menciona.

No obstante, Casaverde sí espera que la divisa continúe a la baja debido a la incertidumbre por la situación económica de Estados Unidos y porque todavía permanece el riesgo del conflicto geopolítico. Aunque, la decisión de los inversores por comprar posiciones cuando se registran caídas del dólar podría evitar un retroceso abrupto de la divisa. “Posiblemente caiga a nivel de S/3,58, pero se volvería a recuperar”, considera.