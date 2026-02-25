El 2025 marcó un punto de inflexión en la recuperación operativa del negocio del Grupo El Comercio, al registrar una utilidad neta de S/ 2,6 millones sin considerar efectos extraordinarios.

Según el gerente general, José Manuel Jurado, estos resultados responden a una estrategia ejecutada durante más de tres años, la cual comenzó con un fuerte ajuste de gastos y costos, y continuó con el desarrollo de nuevos productos y líneas de negocio que hoy representan el 30% de los ingresos y que la compañía espera elevar al 40% para el siguiente año.

No obstante, el resultado neto reportado del 2025 se vio afectado por pérdidas que ascendieron a S/ 67,9 millones, frente a los S/ 12,4 millones del año previo (2024), producto de efectos contables no monetarios derivados de desinversiones. La venta de Amauta, así como otras desinversiones realizadas en los últimos años y la optimización del portafolio inmobiliario, formaron parte de la estrategia de liberación de activos no estratégicos y de alineamiento de la estructura del grupo con su foco principal.

José Manuel Jurado Gómez, gerente general de Empresa Editora El Comercio, señaló que se han instalado cuatro estudios para streaming en la sede central en el Centro de Lima. / ANTONIO MELGAREJO

De acuerdo con los estados financieros del holding, ello se explica principalmente por la venta de la participación en Amauta Impresiones Comerciales S.A.C., la enajenación de predios y la valorización a valor razonable de inmuebles, equipos y otros activos por S/ 70,5 millones.

Al respecto, Luis Miró Quesada Villarán, presidente del Directorio del Grupo, señaló que se decidió priorizar el negocio ‘core’ de prensa y, en esa línea, desprenderse de activos no vinculados directamente a esta actividad. Esta decisión se refleja en los estados financieros del holding, que incluyen no solo el negocio de prensa, sino también a sus subsidiarias.

“Es sumamente importante destacar que los buenos resultados de prensa están directamente ligados a la decisión del Grupo —integrado dentro de este holding— de enfocarse en los negocios tradicionales de medios de comunicación y en su proceso de transformación”, indicó.

Por su parte, Jurado descartó la ocurrencia de más efectos no monetarios similares al de la venta de activos registrada en 2025 en lo que resta del 2026 y afirmó que la empresa mantiene una salud financiera “estable, sostenible y con una clara mirada al crecimiento dentro de una estrategia que se viene desarrollando desde hace más de dos años, orientada a la digitalización”.

Nuevas líneas de negocio

La estrategia del grupo se centra en la digitalización, los eventos y los coleccionables. En ese marco, Jurado adelantó los principales proyectos para este año.

En el caso de los eventos, prevén incrementar en 50% el número de actividades frente a las realizadas en 2025. Asimismo, para el segundo semestre, esperan lanzar un e-commerce que fortalecerá la comercialización de coleccionables.

En el frente digital, se continuará ampliando la oferta con el relanzamiento del canal de streaming de Depor en YouTube, con miras al próximo mundial.

“Sin duda esperamos un 2026 que también cierre con utilidad neta positiva, potenciando especialmente estas nuevas líneas de negocio y manteniendo el foco en la gestión de costos y gastos”, sostuvo Jurado.

Reducción de obligaciones financieras

De acuerdo con el estado de resultados, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 las obligaciones financieras se redujeron en S/ 1,3 millones, al pasar de S/ 43,3 millones a S/ 42,0 millones. En paralelo, la composición de la deuda cambió: la participación de los pasivos de largo plazo se situó en 45%, mientras que la de corto plazo alcanzó el 55%; un año antes, la relación era de 63% y 37%, respectivamente.

Para Miró Quesada Villarán, la menor carga financiera y el crecimiento del Ebitda evidencian un desempeño operativo saludable, lo que brinda mayor margen para “invertir con foco en tecnología, nuevos formatos y fuentes de ingresos complementarias”, afirmó.