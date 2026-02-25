Escuchar
El Comercio celebró 185 años de fundación en mayo pasado. Son casi dos siglos de periodismo de calidad, siendo testigos de la actualidad nacional y del mundo. Además, hace muy poco, el 16 de diciembre, nuestra sede histórica cumplió 100 años.
Por Maritza Saenz

El 2025 marcó un punto de inflexión en la recuperación operativa del negocio del Grupo El Comercio, al registrar una utilidad neta de S/ 2,6 millones sin considerar efectos extraordinarios.

