El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el precio del dólar para hoy estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4040, cierre de S/3,4150, promedio S/3,4088, mínimo S/3,40 y máximo de S/3,4150.

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Además, hoy se negociaron US$$550 millones en el mercado spot interbancario, 7% más del flujo visto ayer (US$513 millones). Asimismo, no hubo vencimiento de swap cambiario por parte del BCRP.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada inició con caída del tipo de cambio al mínimo del día en los primeros 30 minutos de mercado que luego recuperó por demanda local e internacional.

El BCR señaló que la inflación retornaría al rango meta recién en el horizonte 2026-2027 y se estabilizaría alrededor de 2% durante el próximo año, en un contexto marcado por choques de oferta asociados al alza del petróleo y combustibles.

El ente emisor adelantó que revisará al alza su proyección de inflación para 2026 y mantendría la tasa de referencia en 4,25% mientras las expectativas inflacionarias permanezcan controladas. Por otro lado, las bolsas globales operan de manera diferenciada. En EEUU, las acciones registraron ganancias a pesar de la amplia resistencia a la venta de bonos del Tesoro a largo plazo, presionada por la preocupación de que los altos precios de la energía obliguen a la Fed a subir las tasas de interés.

Las bolsas europeas subieron por segunda sesión consecutiva, mientras que en Asia cayeron, ya que la incertidumbre en torno a un acuerdo de paz con Irán y el aumento de los rendimientos de los bonos globales lastraron el apetito por el riesgo.