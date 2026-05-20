Resumen

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Precio del dólar tuvo un mínimo de S/3,40 y máximo de S/3,4150 al cierre de la jornada. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar tuvo un mínimo de S/3,40 y máximo de S/3,4150 al cierre de la jornada. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el precio del dólar para hoy estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4040, cierre de S/3,4150, promedio S/3,4088, mínimo S/3,40 y máximo de S/3,4150.

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