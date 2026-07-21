El Canciller y el Embajador Ferrero otorgaron reconocimientos especiales a Credicorp, Southern Copper Corporation, Compañía de Minas Buenaventura, Fortuna Mining Corp., Cementos Pacasmayo, Intercorp Financial Services y Auna. Foto: Embassy of Peru in the US.
El Canciller y el Embajador Ferrero otorgaron reconocimientos especiales a Credicorp, Southern Copper Corporation, Compañía de Minas Buenaventura, Fortuna Mining Corp., Cementos Pacasmayo, Intercorp Financial Services y Auna. Foto: Embassy of Peru in the US.
Por Redacción EC

En el marco de la recepción conmemorativa por el aniversario de la Independencia del Perú y los 200 años de relaciones diplomáticas, la Embajada del Perú en los Estados Unidos reconoció a siete compañías líderes que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, destacando su solidez institucional, trayectoria empresarial, proyección internacional y contribución al posicionamiento del país en los mercados globales.

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