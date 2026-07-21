En el marco de la recepción conmemorativa por el aniversario de la Independencia del Perú y los 200 años de relaciones diplomáticas, la Embajada del Perú en los Estados Unidos reconoció a siete compañías líderes que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, destacando su solidez institucional, trayectoria empresarial, proyección internacional y contribución al posicionamiento del país en los mercados globales.

La ceremonia, realizada en la residencia del Perú, contó con la participación del Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos Pareja, y del Embajador del Perú en los Estados Unidos, Alfredo Ferrero. Asimismo, congregó a más de 200 invitados, entre ellos autoridades estadounidenses, miembros del cuerpo diplomático acreditado, representantes de organismos internacionales, inversionistas y destacados líderes empresariales.

El Canciller y el Embajador Ferrero otorgaron reconocimientos especiales a Credicorp, Southern Copper Corporation, Compañía de Minas Buenaventura, Fortuna Mining Corp., Cementos Pacasmayo, Intercorp Financial Services y Auna, compañías que representan sectores estratégicos de la economía y que mantienen una destacada presencia en los Estados Unidos y en los principales mercados internacionales.

Los reconocimientos fueron recibidos por Diego Cavero, CEO del BCP, en representación de Credicorp; Patricio Ovejas, vicepresidente ejecutivo de Southern Copper Corporation; Raúl Benavides, miembro del directorio de Compañía de Minas Buenaventura; Luiz Camargo, director de Fortuna Mining en México; Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo; Fernando Zavala, CEO de Intercorp, en representación de Intercorp Financial Services; y Lorenzo Massart, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Mercados de Capital de Auna.

Durante su intervención, el Embajador Ferrero destacó que las empresas reconocidas constituyen referentes de primer nivel y demuestran la capacidad del sector privado vinculado al Perú para competir exitosamente en los mercados más sofisticados, atraer inversiones, generar empleo y desarrollar proyectos de largo plazo. Asimismo, señaló que su presencia en los Estados Unidos fortalece la imagen del Perú como un socio económico confiable y contribuye directamente a profundizar los vínculos comerciales, financieros y empresariales entre ambos países.