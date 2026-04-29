Durante el lanzamiento de la feria, el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez, recordó que el sector alcanzó los US$14 mil 579 millones en el 2025, con un crecimiento de 18% respecto al año previo y presencia en 123 mercados.

El 92% de las proyecciones de ventas de la Expoalimentaria 2024 se concretó en operaciones reales, de acuerdo con la empresa Perfiles y Consumidores de Mercado, lo que confirma el impulso de las agroexportaciones, que este año alcanzarían los US$ 15 mil 300 millones, marcando otro récord.

Durante el lanzamiento de la feria, el presidente de Adex, César Tello Ramírez, recordó que el sector alcanzó los US$14 mil 579 millones en el 2025, con un crecimiento de 18% respecto al año previo y presencia en 123 mercados.

Asimismo, resaltó su contribución a la reducción de la pobreza, especialmente en Ica, Piura y La Libertad, regiones que disminuyeron sus niveles en los últimos años y que hoy destacan como importantes polos de desarrollo descentralizado. “Detrás de estas cifras hay inversión, innovación, sostenibilidad y empleo. El año pasado se generaron 876 mil puestos de trabajo en todo el país”, añadió.

El líder gremial indicó que Perú debe persistir en el reto de ampliar la escala de su presencia en los mercados internacionales. En 2025, cinco destinos concentraron el 63% de los envíos: Estados Unidos, Países Bajos, España, México y Reino Unido, mientras que cinco productos explicaron el 58% del valor total: arándanos, uvas, café verde, paltas y cacao en grano.

Agregó que esta actividad articula una amplia red que incluye envases, transporte, logística, cadena de frío, insumos, infraestructura hídrica, innovación tecnológica, financiamiento y diversos servicios, generando valor y dinamizando la economía.

“Es en ese contexto donde espacios como la Expoalimentaria cumplen un rol fundamental”, afirmó en el evento, que contó con la participación del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, y el director del Cien-Adex, Edgar Vásquez Vela.

Resaltó que el país ha logrado posicionarse en los principales mercados internacionales, siendo el primer exportador mundial de arándanos, uvas, espárragos frescos y quinua, y el segundo de palta, mango fresco, palmito en conserva y nueces amazónicas. “En los próximos años veremos más productos peruanos en posiciones de liderazgo”, puntualizó.

Expoalimentaria 2026

La Expoalimentaria 2026 se realizará del 23 al 25 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey y proyecta superar los 31 mil visitantes, reunir a 240 expositores y contar con una participación internacional cada vez más sólida. Además, incluirá ruedas especializadas, visitas a plantas productivas y otros mecanismos orientados a facilitar acuerdos comerciales de alto valor.

“Esta edición tendrá un enfoque claro: consolidar y especializar los sectores. No se trata solo de crecer en volumen, sino en calidad, elevar la sofisticación de la oferta, fortalecer el vínculo con los compradores y generar mejores oportunidades para las empresas. Competir hoy exige diferenciación, innovación y generación de valor”, sostuvo Tello Ramírez.

En la edición 2025 participaron más de 700 empresas expositoras, 1,600 compradores internacionales y se realizaron más de 3 mil citas comerciales, generando expectativas de negocios superiores a los US$905 millones en los 12 meses siguientes.