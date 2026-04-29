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Durante el lanzamiento de la feria, el presidente de Adex, César Tello Ramírez, recordó que el sector alcanzó los US$14 mil 579 millones en el 2025. Foto: GEC.
Durante el lanzamiento de la feria, el presidente de Adex, César Tello Ramírez, recordó que el sector alcanzó los US$14 mil 579 millones en el 2025. Foto: GEC.
/ PEDRO SAAVEDRA
Por Redacción EC

Durante el lanzamiento de la feria, el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez, recordó que el sector alcanzó los US$14 mil 579 millones en el 2025, con un crecimiento de 18% respecto al año previo y presencia en 123 mercados.

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