Flora & Fauna anunció la inauguración de su décimo tercera tienda en la avenida Dos de Mayo, San Martín, lugar al que vuelven después de 80 años.

La inauguración será el 23 de abril y contará con actividades previas como charlas nutricionales, actividades para niños, cata de vinos sin alcohol, degustación de snacks saludables y un after office consciente.

“Más allá de una expansión comercial, esta apertura representa un hito estratégico y simbólico para Flora & Fauna. Hace 10 años nacimos como parte de una tendencia global que hemos impulsado en el mercado local. Hoy, el consumidor peruano entiende que no se trata solo de productos más saludables, sino más limpios. Los nuestros excluyen más de 200 ingredientes y aditivos perjudiciales para la salud. Cuidar el bienestar de nuestros clientes sigue siendo nuestro propósito, al igual que fue el de nuestros abuelos”, sostiene Erasmo Wong, CEO de Flora & Fauna.

Parte de su expansión en estos lugares es seguir reforzando los lazos creados entre los clientes y colaboradores, destacó la marca.

“Tenemos clientes que van a nuestras tiendas varias veces por semana, incluso por día; se trata de vecinos y de personas que trabajan por esas zonas. Volver al barrio con nuestra tienda 13 reafirma valores como la cercanía, origen y consciencia. Este nuevo local renueva el legado familiar: llevar el bienestar a través de nuestros productos a las nuevas generaciones”, afirma la cofundadora de Flora & Fauna, Eileen Wong.