Resumen

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Parte de su expansión en estos lugares es seguir reforzando los lazos creados entre los clientes y colaboradores, destacó la marca. Foto: Flora & Fauna.
Parte de su expansión en estos lugares es seguir reforzando los lazos creados entre los clientes y colaboradores, destacó la marca. Foto: Flora & Fauna.
Por Redacción EC

Flora & Fauna anunció la inauguración de su décimo tercera tienda en la avenida Dos de Mayo, San Martín, lugar al que vuelven después de 80 años.

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