Flora & Fauna aperturó de su primera tienda en Lima Centro, que se caracteriza por ser un espacio especializado en productos de origen nacional y medicina natural.

La nueva tienda ofrecerá superalimentos peruanos, suplementos y productos de medicina natural, además de asesoría nutricional personalizada, un servicio que la cadena mantiene en todos sus locales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“La apertura en el Centro de Lima nos permite llegar a nuevos públicos y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para los emprendedores que apuestan por una alimentación más saludable”, indicó Eileen Wong, cofundadora de Flora & Fauna.

Wong agregó que uno de los principales ejes del crecimiento de la cadena ha sido el desarrollo de sus proveedores, entre los que destacan emprendedores y productores nacionales.

“Nuestro enfoque no se limita al impacto en el consumidor final. Buscamos que el producto también genere un efecto positivo en quien lo elabora”, explicó.

PUEDES VER: Elba Rojas Álvarez es designada como nueva presidenta del directorio de Petro-Perú

El local estará ubicado en la avenida Nicolás de Piérola 1022, frente a la Plaza San Martín, y apunta a un público urbano con un consumo orientado a la alimentación consciente,.

“Llegar a la Plaza San Martín con Flora & Fauna no es casual. Nuestra propuesta nace del mismo impulso que ha movido esta plaza durante décadas: cuestionar lo que se da por sentado, preguntarnos qué consumimos, de dónde viene lo que comemos y qué impacto dejamos”, concluyó Erasmo Wong, CEO de Flora & Fauna.