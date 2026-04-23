Movistar anunció la inauguración del “Multiteatro Movistar”, un espacio cultural que ofrecerá una programación variada con funciones simultáneas.
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El recinto cuenta con tres salas que operarán en simultáneo, permitiendo una cartelera diversa que incluye comedia, teatro y propuestas culturales contemporáneas, acercando este tipo de experiencias de entretenimiento en vivo para más personas.
Como parte de esta iniciativa, los clientes de Movistar accederán a beneficios exclusivos a través de Club Movistar.
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Movistar señaló que, durante el primer mes, se sortearán entradas dobles para que los clientes acudan a las distintas funciones, además de contar con descuentos especiales en la compra de tickets.
La compañía destacó que continúa ampliando su oferta de beneficios, incorporando nuevas experiencias de entretenimiento que complementan su propuesta de valor y fortalecen su vínculo con sus clientes.
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