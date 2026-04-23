Resumen

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Como parte de esta iniciativa, los clientes de Movistar accederán a beneficios exclusivos a través de Club Movistar. Foto: GEC.
Como parte de esta iniciativa, los clientes de Movistar accederán a beneficios exclusivos a través de Club Movistar. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Movistar anunció la inauguración del “Multiteatro Movistar”, un espacio cultural que ofrecerá una programación variada con funciones simultáneas.

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