Gloria S.A anunció oficialmente que hoy se llevó a cabo el cierre de la transacción y la toma de control de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Manantial SM S.A.C. (antes NABs S.A.C.), empresa titular del negocio de agua mineral San Mateo, tras la aprobación de la operación por parte de Indecopi.

Con esta operación la empresa Manantial SM SAC, con su marca San Mateo, pasa a formar parte de las empresas de Grupo Gloria.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

También señalaron que esta nueva etapa representa el fortalecimiento en su cartera de productos. Además, destacó que asumen la gestión de una marca con gran reconocimiento.

Su prioridad será mantener su esencia y fortalecer su crecimiento a través de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa.

LEE TAMBIÉN: Gobierno y gremio constructor firman convenio para fortalecer la capacitación laboral en el sector

Gloria remarcó que apuesta por preservar el legado de la marca San Mateo y potenciar su desarrollo bajo los más altos estándares de calidad y responsabilidad empresarial.