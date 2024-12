En la primera quincena de julio y diciembre de cada año, más de 4 millones de trabajadores en planilla del sector privado reciben el pago de la gratificación. En ese contexto, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School compartió algunos alcances importantes que se deben saber sobre este beneficio económico.

De acuerdo con Acosta, tienen derecho a recibir gratificación aquellos trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, y los trabajadores del sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada.

LEE TAMBIÉN: Revisa lo último del depósito de la Gratificación 2024

El plazo para el pago de dicho beneficio vence el viernes 13 de diciembre del 2024. Acosta advirtió que las empresas que no realicen el depósito a tiempo, podrían recibir una multa que podría llegar a más de S/120,000, dependiendo del régimen laboral y el número de trabajadores afectados.

Se estima que más de 4 millones de personas recibirán la gratificación de diciembre de este año, y que el monto total de pago sería de S/10.000 millones aproximadamente.

¿Cuánto será el monto de gratificación que recibirán los trabajadores?

Según el experto en finanzas la Pacífico Business School, si un trabajador estuvo desde el 1 de julio de 2024 en planilla de una empresa, la gratificación será, en un principio, el íntegro de un sueldo bruto.

“Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, Impuesto a la Renta, etc.)”, aclaró Acosta. No obstante, si la persona trabajó solo 1 mes entre julio y diciembre de 2024, no recibirá la gratificación completa, sino una parte proporcional.

Adicionalmente, hay que recordar que también se recibirá una bonificación extraordinaria del 9% del sueldo, correspondiente al aporte a Essalud. Por lo tanto, se recibirá un monto mayor al sueldo neto que normalmente se obtiene cada mes. Por ejemplo:

Sueldo Bruto = S/2,000 , Sueldo Neto = S/1,740, y la gratificación + bonificación será de S/2,180, lo que significa un 25% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/3,000 , Sueldo Neto = S/2,570, y la gratificación + bonificación será de S/3,270, lo que significa un 27% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/4,000 , Sueldo Neto = S/3,347, y la gratificación + bonificación será de S/4,360, lo que significa un 30% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/5,000 , Sueldo Neto = S/4,083, y la gratificación + bonificación será de S/5,450, lo que significa un 33% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/10,000 , Sueldo Neto = S/7,614, y la gratificación + bonificación será de S/10,900, lo que significa un 43% más del ingreso neto.

¿Quiénes no recibirán gratificación?

Acosta explicó que no todos los regímenes laborales reciben gratificación. Por ejemplo:

Los trabajadores de la pequeña empresa, reciben la mitad de este beneficio.

Los trabajadores del sector público reciben un “aguinaldo” en vez de la gratificación, cuyo monto es de S/300 (lo determina el Ministerio de Economía y Finanzas ).

). Los practicantes y jóvenes en formación laboral, reciben media subvención económica al cumplir 6 meses, lo cual no necesariamente se da en julio y diciembre.

Los trabajadores de la microempresa, los independientes y los informales, no reciben gratificación.