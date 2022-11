—Grupo Alimenta tiene más de 10 años. Desde su fundación, ¿cómo han visto la evolución de las empresas involucrándose en las iniciativas que promueven?

En Grupo Alimenta hacemos innovación en alimentos lo cual puede sonar como una locura al principio, pero viene funcionando. Nuestra mecanismo es transformar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible. No es fácil innovar, pero puedo contar con orgullo que las iniciativas vienen funcionando. Tenemos dos grupos de iniciativas: reducir la malnutrición y, por otro lado, agricultura regenerativa. En el primero, estamos en cinco países, tenemos plantas en EE.UU., Colombia y Chile llevando innovación peruana a otros países. En agricultura regenerativa, hemos lanzado algunos fertilizantes regenerativos de bajo costo y de alto impacto.

—Sobre fertilizantes, teniendo en cuenta la campaña agrícola retrasada por la compra de la urea, ¿este tipo de iniciativas -si es que suceden a mayor escala- podrían solucionar ste tipo de demoras?

Sí, de lo que se trata es que la forma en que está diseñado el sistema agrícola en general hace que dependamos mucho de productos de afuera. Cuando aqui tenemos muchas cosas. Los conceptos modernos de la economia circular dicen que usemos los que tenemos a mano. Hemos desarrollado agricultura en desierto. Aprendimos a recuperar residuos. Eso hemos llevado a un producto que tiene fertilizantes de síntetsis química pero también con residuos orgánicos. Estamos llevando este producto a gran escala. Es abrazar los conceptos modernos de la economía circular para no depender de las importaciones.

—¿Qué puede hacer el sector privado para ayudar alas ollas comunes a enfrentar la crisis alimentaria?

Esto es una crisis gravísima. Acá no se trata algo que está mal y lejos. Se trata de que la mitad de los peruanos no tiene segurida alimentaria. No saben si van a poder acceder a alimentos. Cerca de 5 millones de peruanos solo acceden a alimentos si van a una iglesia o a un comedor. Yo espero que nos acordemos en unos años como un momento en donde nos unimos. Tenemos todo lo que se necesita. Somo el país número uno en agrodiversdiad. Lo que tenemos que hacer es juntarnos. Hoy cerca del 30% de los alimentos que se producen se pierden por fallas logísticas. Muchas de las soluciones son coordinar. Esta crisis, ojalá, sea un llamado a la unión.

—Hemos hablado ya del empresariado, pero los ciudadanos cómo podemos apoyar?

Es una pregunta difícil. Te puedo contar desde la empresa, desde la ONG. Desde el ciudadano, creo que debemos involucrarnos. Tener la empatía de que el otro no es alguien lejano. Que el otro es un ciudadano como yo y que ese sufrimiento nos afecta a todos. Todos los años nacen en el Perú cerca de 500 mil niños. Si 40% tienen anemia, 200 mil niños no logran el completo desarrollo cerebral. ¿Te das cuenta lo que la sociedad peruana tenga que cargar por las siguientes décadas con niños que por más que se esfuercen no podrán llegar al máximo potencial? Es un problema de todos y debemos resolverlo con todos los recursos que tenemos entre todos.

—Además, este tipo de iniciativas de los empresarios de apoyar a ollas comunes no significa una resta económica, sino todo lo contrario.

Si queremos hacer empresas de largo plazo, debemos cuidar que las sociedades donde operamos funcionen y funcionen bien. Estas divisiones que se ven en los últimos años nos están llevando a polarización y a las distancias. Trabajar juntos es difícil.