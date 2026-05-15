La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó la inscripción del “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo – La Joya”, por hasta US$10 millones, en el Mercado Alternativo de Valores (MAV), así como la primera emisión del programa por hasta US$4 millones. Asimismo, contempla el registro correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Lima.

“La aprobación de la SMV representa mucho más que una autorización financiera. Es el reconocimiento al trabajo que venimos realizando para construir una compañía sólida, formal y alineada con estándares modernos de gestión corporativa, trazabilidad y transparencia”, señaló Jaime Zúñiga, CEO de Grupo La Joya Mining.

La autorización otorgada por la SMV representa un paso estratégico para la compañía y constituye una señal de confianza en la solidez de sus procesos, su capacidad de gestión y su compromiso con los más altos estándares de cumplimiento regulatorio, transparencia y gobierno corporativo.

Asimismo, la compañía destacó que este hito refleja una visión empresarial orientada al largo plazo y al fortalecimiento institucional de la minería peruana.

“El mercado sigue enfocado en el precio del oro. Sin embargo, lo realmente relevante hoy es cómo ese contexto está transformando la calidad financiera y crediticia de las compañías mineras. Mayores márgenes, una generación de caja más robusta y balances más sólidos están redefiniendo el perfil del sector y habilitando una nueva etapa de acceso al mercado de capitales”, señaló Mauricio Cabrera, CFO de Grupo La Joya Mining.

La empresa indicó que los recursos obtenidos permitirán continuar fortaleciendo su capital de trabajo, optimizar su estructura financiera y consolidar su estrategia de crecimiento sostenible y expansión operativa.

Además, la operación contó con la participación de Acres Sociedad Agente de Bolsa como estructurador financiero, así como del Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas y de Clasificadora de Riesgo Apoyo & Asociados.

“En países como Perú, donde la minería cumple un rol estructural en la economía, vemos una oportunidad para sofisticar el acceso a financiamiento e integrar cada vez más a la industria minera con el mercado de valores. En La Joya Mining creemos firmemente en una minería moderna, institucionalizada y conectada con estándares financieros de largo plazo”, agregó Cabrera.