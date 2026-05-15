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La autorización otorgada por la SMV representa un paso estratégico para la compañía y constituye una señal de confianza en la solidez de sus procesos. Foto: GEC.
La autorización otorgada por la SMV representa un paso estratégico para la compañía y constituye una señal de confianza en la solidez de sus procesos. Foto: GEC.
/ LUCERO DEL CASTILLO
Por Redacción EC

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó la inscripción del “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo – La Joya”, por hasta US$10 millones, en el Mercado Alternativo de Valores (MAV), así como la primera emisión del programa por hasta US$4 millones. Asimismo, contempla el registro correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Lima.

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