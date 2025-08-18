El Grupo Unacem y la compañía mexicana Grupo Calidra han constituido Calcem S.A., empresa que se dedicará a la producción y venta de cal, mediante la construcción de una moderna planta de cal en la localidad de Condorcocha, provincia de Tarma.

Para el Grupo Unacem, el proyecto inicial de 200,000 toneladas/año, cuya inversión asciende a US$70 millones, es una decisión estratégica de diversificación que le permite expandir su portafolio hacia un negocio de alto valor para sectores clave como la minería y la construcción.

“Calcem es una evidencia más de nuestra visión de crecimiento de largo plazo. El inicio de operaciones de esta nueva unidad de negocios, proyectado para junio de 2027, refleja nuestro firme compromiso con el desarrollo industrial del Perú. Junto a nuestro experimentado socio Calidra hemos sido exhaustivos en el desarrollo de la ingeniería del proyecto para traer tecnología de vanguardia y asegurar así, una producción de alta calidad y la sostenibilidad de la operación desde el primer día”, señaló el Ing. Ricardo Rizo Patrón, presidente del directorio del Grupo Unacem.

La planta de cal de Calcem tendrá una avanzada tecnología y un enfoque en la sostenibilidad. El horno es una de las innovaciones más destacadas, diseñado con la capacidad de incorporar en el futuro sistemas de captura de CO₂, en línea con la meta de Grupo UNACEM de ser carbono neutral en 2050.

“Nos complace trabajar en equipo con Grupo Unacem en esta inversión conjunta en el centro de Perú, que representa un paso importante para reforzar nuestra presencia en el país con una segunda planta de cal. Respaldados por más de 115 años de historia y operaciones en siete países de América Latina, aportamos nuestra experiencia y capacidades para ofrecer soluciones de cal, mezclas listas y carbonatos al mercado peruano”, agregó Alfredo Riefkohl, presidente del directorio de Grupo Calidra.

Durante la fase de construcción, se generarán hasta 250 empleos adicionales, con 95 puestos fijos una vez que la planta entre en operación, lo que generará un impacto positivo y duradero en la comunidad.

“Calcem es una apuesta clara por el futuro de la industria peruana y una muestra de cómo nuestra estrategia de expansión siempre considera el impacto ambiental y social a largo plazo, en línea con nuestro propósito de crecer unidos para construir un mundo sostenible”, concluyó el presidente del directorio del Grupo Unacem.