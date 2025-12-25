Interbank habilitará, para su segmento Negocios, una funcionalidad de la Banca por Internet para Empresas (BPI) que permitirá a los clientes consultar y adelantar sus facturas al crédito directamente desde la web, sin trámites presenciales ni procesos manuales.

“Con esta nueva funcionalidad buscamos que más pequeñas empresas puedan gestionar sus facturas de forma simple, segura y sin intermediarios”, señaló Giovanna Garma, gerente de Productos, Servicios y Canales para Empresas de Interbank.

Con esta nueva experiencia, las empresas podrán visualizar todas sus facturas registradas en Sunat, identificar cuáles califican para adelanto y enviar la solicitud al banco con un solo clic.

Garma explicó que el factoring responde a una necesidad concreta del segmento pyme: disponer de capital de forma rápida para sostener sus operaciones diarias. De esta manera, mejoran su flujo de caja y pueden continuar operando sin afectar su capital de trabajo.

Sin embargo, precisó que hay una realidad que se debe observar: cada año, las pequeñas empresas peruanas emiten alrededor de S/ 195.000 millones en facturas al crédito, pero solo el 8% logra financiarse.

“Esta brecha evidencia una gran oportunidad para ampliar el acceso al financiamiento a través de soluciones digitales”, añadió Garma.

Cabe señalar que el acceso es gratuito y ya está disponible para las pymes que operan en la mencionada plataforma. En los próximos meses, Interbank prevé ampliar esta experiencia a otros perfiles empresariales, reforzando su compromiso con la inclusión financiera y la innovación digital en el país.