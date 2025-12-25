Interbank habilitará, para su segmento Negocios, una funcionalidad de la Banca por Internet para Empresas (BPI) que permitirá a los clientes consultar y adelantar sus facturas al crédito directamente desde la web, sin trámites presenciales ni procesos manuales.
- MÁS INFORMACIÓN: MEF: “Puede haber una oportunidad para repensar la meta fiscal, llegar a ella este año fue duro”
“Con esta nueva funcionalidad buscamos que más pequeñas empresas puedan gestionar sus facturas de forma simple, segura y sin intermediarios”, señaló Giovanna Garma, gerente de Productos, Servicios y Canales para Empresas de Interbank.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Con esta nueva experiencia, las empresas podrán visualizar todas sus facturas registradas en Sunat, identificar cuáles califican para adelanto y enviar la solicitud al banco con un solo clic.
Garma explicó que el factoring responde a una necesidad concreta del segmento pyme: disponer de capital de forma rápida para sostener sus operaciones diarias. De esta manera, mejoran su flujo de caja y pueden continuar operando sin afectar su capital de trabajo.
Sin embargo, precisó que hay una realidad que se debe observar: cada año, las pequeñas empresas peruanas emiten alrededor de S/ 195.000 millones en facturas al crédito, pero solo el 8% logra financiarse.
- LEE TAMBIÉN: Fiestas de fin de año: Aeropuerto Jorge Chávez registra 16 mil vuelos y mueve casi 2 millones de pasajeros
“Esta brecha evidencia una gran oportunidad para ampliar el acceso al financiamiento a través de soluciones digitales”, añadió Garma.
Cabe señalar que el acceso es gratuito y ya está disponible para las pymes que operan en la mencionada plataforma. En los próximos meses, Interbank prevé ampliar esta experiencia a otros perfiles empresariales, reforzando su compromiso con la inclusión financiera y la innovación digital en el país.
Contenido sugerido
Contenido GEC