Julio Velarde: Aumento de contratos temporales desequilibra el sistema laboral

El presidente del Banco Central de la Reserva (BCR), Julio Velarde, manifestó este lunes la importancia de que se dé en el Perú una reforma que permita erradicar la rigidez laboral del mercado peruano, la cual consideró una de las mayores rigideces a nivel mundial.

“Cuando se habla de menor rigidez laboral, la mayor parte de los economistas [la apoyan] porque quieren generar más empleos y mejores sueldos. Es porque quieren que los trabajadores estén mejor, no que estén peor; porque no creo que nadie lo quiera”, indicó Velarde.

El presidente del BCR explicó que la rigidez que se presenta en el mercado peruano radica en la imposibilidad de despedir y, en esa línea, advirtió que ha crecido la cantidad de contratos temporales, los cuales calificó como un desequilibrio para el sistema actual y para los trabajadores.

“Los contratos temporales son un mal equilibrio. Hacen que el trabajador siempre se sienta preocupado de que el puesto [de trabajo] no pueda mantenerlo, siendo incluso bueno. Hace que la empresa no quiera invertir en capacitar al trabajador porque es uno temporal”, mencionó.

En ese sentido, comentó que debe explicarse que se busca, mediante una futura reforma, beneficiar a trabajadores futuros, “porque a los trabajadores que tienen empleo en la actualidad nadie les quiere recortar su derecho”. “Ellos van a seguir manteniendo la estabilidad que tenían antes”, dijo.

FLEXIBILIDAD CON COMPENSACIONES ADECUADAS

Julio Velarde agregó que al eliminar las rigideces laborales, se fomentará la creación de puestos de trabajo a plazo fijo en un contexto en el que se pueda “reducir el personal cuando haya causas que lo justifiquen, pagando una compensación adecuada”.

Así, el presidente del BCR remarcó que se tiene que considerar mantener una compensación que sea adecuada para evitar despidos frívolos de los trabajadores. "Si me cuesta despedirlo, sencillamente aunque me caiga mal no lo voy a hacer. Es algo que tiene que avanzarse, hacerlo adecuadamente y obvio se tiene que buscar un consenso", consideró.

INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN

​La semana anterior, Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, consideró que se debe revisar a lo largo del debate sobre la reforma laboral el aspecto de las indemnizaciones y reposiciones laborales.

“La Organización Internacional del Trabajo que dice que tener varias indemnizaciones contra un despido [arbitrario] no es lo más apropiado.[...] Debería ser lo uno o lo otro”, precisó el ministro.

Sobre este aspecto de separar escenarios, Julio Velarde señaló que esto deberá estudiarse y explicarse adecuadamente a los actores necesarios. "Es algo que tiene que hacerse con aceptación social", acotó.

"Se ha conseguido el consenso en varios países donde era bastante rígido. Colombia era bastante rígido. [...] En Colombia era casi imposible despedir a alguien en los 80. Y en los 90 se aprobó realmente una flexibilización [en un cambio constiticional]. Todavía se paga [una indemnización], pero no se pagan las cantidades exorbitantes que se pagan aquí", detalló.

VACACIONES EN DÍAS LABORALES

Sobre la opinión del ministro Oliva de que se tengan 22 días laborables de vacaciones en lugar de 30 días calendarios, consideró que hubo un malentendido y que ambos escenarios dan el mismo periodo de disponibilidad e descanso a trabajadores, pero un contexto es más flexible que el otro.

"Creo que a la larga [22 días laborables de vacaciones] permite que los trabajadores tengan mayor flexibilidad, que es lo importante. Actualmente muchas veces para cosas pequeñas, dos o tres días, a los trabajadores [les es difícil] salir de vacaciones. Es cierto que hace un mes y medio se flexibilizó algo (ya no es una semana mínimo, sino por periodos más cortos, siempre y cuando esto se dé en una fracción de 15 días", puntualizó.