El Ibex 35, principal selectivo español, cae en la apertura del martes 1,5% que lo llevan a perder el nivel de los 14.800. Lejos quedan los 15.400 puntos que llegó a anotarse en el selectivo a finales de agosto, informó la web Cinco Días.

La jornada también está marcada por la duda en los inversores sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed), tras el despido de la gobernadora Lisa Cook, sobre la aplicación de los aranceles de Estados Unidos, después de que un tribunal haya anulado la mayoría.

Los valores que más pierden en esta jornada son IAG con -2,2%, Indra -3%, Cellnex -2,7%. Solo sube Logista 0,07%. Por otro lado, los índices europeos cotizan en rojo.

Asimismo, las principales bolsas asiáticas abren mixto. El Nikkei sube 0,35%, el Hang Seng de Hong Kong pierde 0,47% y el Shanghai cae 0,45%. Cabe resaltar que los inversores esperan los datos económicos esta semana que podrían reforzar las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.

Los mercados prevén que la Fed baje las tasas de interés a finales de mes, con un 89% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos. Sin embargo, los datos de esta semana ayudarán a evaluar si el banco podría inclinarse por un recorte drástico.