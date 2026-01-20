Luz del Sur ratificó que todas las operaciones de adquisición notificadas durante los últimos 3 años, fueron plenamente autorizadas por Indecopi en primera fase y sin condicionamientos. Esto, luego de la reciente publicación de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi sobre la Resolución 012-2026/CLC Indecopi.

De acuerdo con la compañía eléctrica, este hecho confirma que la información proporcionada fue suficiente para que la autoridad determinara que dichas inversiones no representan riesgo alguno para la competencia o los usuarios.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La sanción en primera instancia se fundamenta en una diferencia de criterios respecto a la información proporcionada en un proceso de compra el 2023. Mientras Indecopi consideró que la empresa omitió informar “planes de inversión”, Luz del Sur aclaró que, en dicha fecha, se encontraba realizando evaluaciones de oportunidades que no constituían planes de inversión aprobados o consolidados bajo los estándares de gobernanza de la compañía.

LEE TAMBIÉN: Universitario suma a Sky Airline como nuevo patrocinador y aerolínea oficial para el 2026

Remarcaron haber actuado en todo momento de buena fe y de manera transparente, absolviendo todos los requerimientos formulados por Indecopi. Asimismo, indicaron que apelarán la sanción dentro del plazo legal, confiando en que las instancias superiores del Indecopi evaluarán la razonabilidad y de ser el caso la proporcionalidad de este caso.

“Luz del Sur reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el desarrollo de la infraestructura eléctrica del Perú, cumpliendo estrictamente con el marco normativo vigente y manteniendo los más altos estándares de integridad corporativa”, finalizaron.