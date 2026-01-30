Las exportaciones mineras del Perú registraron un incremento de US$52 mil millones en los últimos 25 años, evidenciando el crecimiento del sector en la estructura productiva y externa del país. El dato se desprende de la evolución histórica presentada por el viceministro de Economía, Gerardo López, durante su presentación en el primer Jueves Minero del año del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El viceministro subrayó el cambio de escala que ha experimentado la minería peruana. “La producción minera en millones de dólares ha crecido de manera muy importante si vemos cómo fue en el año 94 (US$31 mil millones) pasamos a US$31 mil millones al 2025”, anotó.

Este salto productivo ha tenido un impacto directo en el comercio exterior, explicó López. “Vemos también un crecimiento importante en las exportaciones mineras”, agregó. Según lo expuesto, el avance exportador minero explica buena parte del récord que alcanzaría el país en ventas al exterior, con exportaciones totales cercanas a US$90 mil millones, en un escenario de cotizaciones elevadas del cobre y el oro.

Esta cifra confirma que la minería no solo es el sector de mayor productividad relativa en la economía, sino también el principal soporte del frente externo, generador de divisas y de estabilidad macroeconómica.

El viceministro vinculó este desempeño histórico con la nueva cartera de inversiones del sector. El país cuenta con proyectos mineros ratificados por más de US$ 23 mil millones y una cartera de 65 proyectos para iniciar construcción en el mediano y largo plazo, lo que ampliará la capacidad productiva futura de cobre, oro, zinc y otros metales estratégicos.

No obstante, advirtió que el crecimiento actual de la economía aún es insuficiente para cerrar brechas de desarrollo. “Una senda de 3% seguramente no nos alcanza, no es la tasa de crecimiento que nos va a llevar a un futuro próspero en el corto plazo ni en el mediano plazo”, expresó en el auditorio del IIMP.

“Si creciéramos a una tasa de 7%, tardaríamos 28 años en alcanzar el PBI per cápita de un país del primer mundo. Si creciéramos a una tasa de 5%, tardaríamos 44 años. Y si crecemos a una tasa de 3%, no nos alcanza para llegar a un futuro próspero en el corto ni en el mediano plazo. Por eso, tenemos que hacer esfuerzos como país para crecer a tasas mayores, y uno de los escenarios que nos pueden llevar a ello es la inversión privada”, refirió López.