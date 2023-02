En el año 2022, los ingresos netos totales de Mercado Libre alcanzaron los US$ 10,5 mil millones, un crecimiento del 49,0% en dólares en comparación con el 2021, informó la empresa.

Los ingresos netos alcanzaron los US$ 3,0 mil millones en el último trimestre del año, un crecimiento del 40,9% en dólares y del 56,5% en moneda constante con respecto al mismo periodo de 2021.

A partir del crecimiento constante de los márgenes brutos, año tras año, la utilidad bruta de Mercado Libre fue de más de US$ 1,4 mil millones en el cuarto trimestre, un aumento del 70,9% en dólares con respecto al mismo periodo del año anterior. En el año 2022, la utilidad bruta consolidada alcanzó los US$ 5,1 mil millones, un crecimiento del 47,7% en dólares con respecto a 2021.

A su vez, la utilidad operativa alcanzó los US$ 349 millones en el cuarto trimestre, un crecimiento del 139,1% en dólares, alcanzando un nuevo récord en el cuarto trimestre. En los 12 meses de 2022, la utilidad operativa alcanzó los US$ 1,0 mil millones, un crecimiento del 134,5% en dólares con respecto a 2021. La utilidad neta llegó a los US$ 164,7 millones en el cuarto trimestre, un crecimiento interanual del 473,1%. En el año 2022, la utilidad neta consolidada fue de US$ 481,9 millones, un crecimiento del 478,6% en dólares con respecto a 2021.

La base general de usuarios únicos activos del ecosistema alcanzó los 96,6 millones al final del cuarto trimestre, un aumento del 17,5% en comparación con el mismo periodo de 2021. En la comparación anual, entre finales de 2021 y finales de 2022, la base de usuarios activos creció en 8,8 millones, superando la marca de los 148 millones.

Los ingresos netos del negocio de e-commerce aumentaron un 22,3% en dólares año sobre año, llegando a US$ 1,7 mil millones en el cuarto trimestre. En el año 2022, los ingresos netos consolidados de e-commerce alcanzaron los US$ 5,8 mil millones, un crecimiento del 25,3% en dólares con respecto a 2021. A pesar de la recuperación del comercio minorista físico en América Latina, el número total de compradores únicos en el trimestre fue de 46 millones, un crecimiento interanual del 13,2%.

En el año 2022, el total de compradores únicos llegó a los 73,8 millones, un crecimiento interanual del 8,7%.

Los ingresos netos de fintech alcanzaron los US$ 1,3 mil millones en el cuarto trimestre, un crecimiento del 73,5% en dólares y del 92,7% en moneda local, manteniéndose por encima de la marca de US$ 1,0 mil millones por tercer trimestre consecutivo, gracias al desempeño y a los ingresos provenientes de los servicios financieros y del negocio de crédito. En el año 2022, los ingresos netos consolidados de fintech alcanzaron los US$ 4,7 mil millones, un crecimiento del 94,2% en dólares con respecto a 2021.