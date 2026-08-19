Las Bambas, mina peruana operada por la holding MMG, paralizó sus operaciones el pasado martes 18 de agosto tras un accidente fatal que dejó un saldo de dos fallecidos y tres heridos.

La compañía identificó a Richard José Flores Rhea y Tony Nilson González Challa como los trabajadores que “sufrieron lesiones fatales” cuando ocurrió un accidente durante el reemplazo de una bomba en la poza de clarificación, aproximadamente a 9 kilómetros de la planta de procesos de Las Bambas.

Flores Rhea era trabajador de Las Bambas, de acuerdo con MMG, mientras que y González Challa trabajaba para SINAR Perú S.A.C.

Otros tres trabajadores involucrados en el accidente también sufrieron lesiones y están recibiendo atención médica a la fecha, añadió MMG.

“Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los colegas del señor Flores y del señor González en este difícil momento. La seguridad es nuestro principal valor. Si bien es demasiado pronto para sacar conclusiones, estamos concentrados en comprender exactamente qué ocurrió y en garantizar que adoptemos todas las medidas necesarias para apoyar a las personas, familias y amigos afectados por esta tragedia”, precisó en un comunicado Zhao Jing Ivo, CEO y director ejecutivo de MMG.

MMG informó también que la operación minera permanecerá suspendida hasta el próximo viernes 21 de agosto, cuando se espera una reanudación progresiva.

Según Bloomberg, Las Bambas representa alrededor del 2% de la oferta mundial de cobre extraído y produjo 410.834 toneladas métricas el 2025.

Cabe recordar que la mina de MMG, ubicada en la región de Apurímac, ha sufrido con anterioridad interrupciones a raíz de protestas de comunidades y bloqueos de carreteras, incluido un cierre de 50 días en el 2022. Desde marzo del 2023 hasta la fecha, la operación se había mantenido estable.