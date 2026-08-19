La mina de cobre Las Bambas Chalcobamba de MMG Ltd., en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, Perú. Foto: Alessandro Cinque/Bloomberg
La mina de cobre Las Bambas Chalcobamba de MMG Ltd., en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, Perú. Foto: Alessandro Cinque/Bloomberg
Por Redacción EC

Las Bambas, mina peruana operada por la holding MMG, paralizó sus operaciones el pasado martes 18 de agosto tras un accidente fatal que dejó un saldo de dos fallecidos y tres heridos.