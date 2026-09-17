El precio del dólar abrió la sesión en S/3,365, por debajo del cierre previo de S/3,370, mientras el mercado continúa asimilando la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed). El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedía 0,24% hacia los 99.6 puntos, en una jornada marcada también por menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la caída del petróleo.

“Los últimos datos de Estados Unidos siguen mostrando resiliencia en manufactura y empleo. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia subió a 37,8 frente al 31,3 esperado, mientras las solicitudes iniciales de desempleo bajaron a 196 mil frente a las 207 mil previstas. Estos resultados refuerzan parcialmente los argumentos detrás de la reciente decisión de política monetaria”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

La Fed elevó ayer su tasa en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75%-4,00%, con la posibilidad de otro incremento este año.

En las materias primas, los metales registraron un fuerte rebote, con avances de 4,36% en la plata, 2,40% en el oro y 3,12% en el cobre. En contraste, el petróleo retrocedió: el WTI cayó 1,53% hasta US$100,47 por barril y el Brent perdió 2,68% hasta US$103,96, configurando un escenario mixto para la presión del dólar sobre el mercado local.

En Perú, hoy vencen S/400 millones en Swaps Cambiarios de Compra, además de S/600.2 millones en CD BCR y S/11.294 millones en depósitos, mientras la liquidez inicial del sistema se ubica en S/17.000 millones.

“La renovación o no de estos swaps será determinante para la liquidez en dólares y la dinámica del sol durante la jornada”, agregó Huayta.