El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedía 0,24% hacia los 99.6 puntos, en una jornada marcada también por menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la caída del petróleo. (Foto: GEC)
El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedía 0,24% hacia los 99.6 puntos, en una jornada marcada también por menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la caída del petróleo. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió la sesión en S/3,365, por debajo del cierre previo de S/3,370, mientras el mercado continúa asimilando la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed). El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedía 0,24% hacia los 99.6 puntos, en una jornada marcada también por menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la caída del petróleo.

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