El estudio pone a Movistar como el servicio de televisión por cable preferido por los peruanos, al alcanzar un 36% de votos sobre la base total de encuestados. Televisión. (Foto: GEC)
Redacción EC
, marca con la que opera Integratel Perú, fue reconocida como la mejor en la categoría Televisión de Pago en el estudio “Perú Top Brands 2025”.

Este informe identifica y reconoce a las marcas destacadas en el país, y es realizado por la empresa especializada en investigación de mercado Vox Populi Consultoría.

El estudio pone a Movistar como el servicio de televisión por cable preferido por los peruanos, al alcanzar un 36% de votos sobre la base total de encuestados, superando en más de diez puntos porcentuales a su competidor más cercano.

La compañía telefónica indicó que este resultado se alinea con el segmento de TV Paga donde registran una participación de mercado de 47,9% en el segundo trimestre del 2025, según cifras de Osiptel.

La compañía continuará trabajando en mejorar sus servicios y en expandir su propuesta de valor”, subrayó Integratel Perú.

