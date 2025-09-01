Movistar, marca con la que opera Integratel Perú, fue reconocida como la mejor en la categoría Televisión de Pago en el estudio “Perú Top Brands 2025”.

Este informe identifica y reconoce a las marcas destacadas en el país, y es realizado por la empresa especializada en investigación de mercado Vox Populi Consultoría.

El estudio pone a Movistar como el servicio de televisión por cable preferido por los peruanos, al alcanzar un 36% de votos sobre la base total de encuestados, superando en más de diez puntos porcentuales a su competidor más cercano.

La compañía telefónica indicó que este resultado se alinea con el segmento de TV Paga donde registran una participación de mercado de 47,9% en el segundo trimestre del 2025, según cifras de Osiptel.

“La compañía continuará trabajando en mejorar sus servicios y en expandir su propuesta de valor”, subrayó Integratel Perú.