En conferencia de prensa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, se refirió al pedido de la Fiscalía que solicita la suspensión del cobro de los peajes de la Línea Amarilla.

“Lo que plantea la Fiscalía tiene que ser discutido en el marco de un proceso judicial. Me imagino que el concesionario de Línea Amarilla tendrá una posición sobre el tema. Este es un contrato de concesión donde no participamos, pero sí nos impactaría si es que esto ocurriese. No quisiera opinar sobre el proceso judicial, es algo que debe darse al margen de nuestra posición”, sostuvo el titular del MTC.

LEE TAMBIÉN: BCRP pone en circulación moneda de plata alusiva al bicentenario de la Corte Suprema de Justicia

Además, agregó que se debe esperar a que el Poder Judicial decida si admite o no esta pretensión de la fiscalía. " No quiero entrar a la discusión de fondo, pero sí creo que debemos tener claro que hay reglas de inversión y debemos tener mucho cuidado”.

Raúl Pérez-Reyes remarcó que no se puede eliminar un peaje “simplemente” y “pensar que no tiene un impacto en el transporte de la ciudad.

“Veamos qué opina finalmente el Poder Judicial y nosotros somos respetuosos de ello”, sostuvo el ministro.

Vale recordar que, mediante un comunicado, la Fiscalía señaló que la solicitud de la suspensión abarca los peajes ubicados en la sección 1: Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramito Prialé, y la sección 2 que comprende Peajes Estadio, Ejército y Huánuco.