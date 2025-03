La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filiales de nuam, se unen a la iniciativa global “Ring the Bell for Gender Equality” de la Federación Mundial de Bolsas (WFE, por sus siglas en inglés), realizando en simultáneo un toque de campana simbólico en las sedes de las tres bolsas por el marco del Día de la Mujer.

El objetivo es promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial. El espacio contó con la participación de destacados líderes del sector financiero en el ámbito público y privado, directivos de agremiaciones, empresas, corredores de bolsa, entre otros participantes del mercado.

“El Ring the Bell for Gender Equality es una tradición con más de una década de historia, pero esta es la primera vez que lo hacemos simultáneamente como nuam. Me enorgullece ver cómo nuestras bolsas se unen para visibilizar la importancia de la equidad de género y fortalecer el liderazgo femenino en la industria financiera. La diversidad no solo es un pilar de la inclusión, sino también un motor clave de la innovación y el crecimiento del sector. Indudablemente, juntos, somos más fuertes”, destacó Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

De acuerdo con nuam, esta acción simboliza el compromiso de las tres bolsas que hacen parte de la Holding con la inclusión y el liderazgo femenino en el sector financiero.

Por su parte, Carlos Barrios, gerente senior de Sostenibilidad de nuam, afirmó: “Este evento reafirma el compromiso de nuam y sus filiales con la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector financiero, reconociendo que la diversidad y la inclusión son fundamentales para promover la innovación y un pensamiento representativo en las organizaciones, lo cual a su vez promueve un desarrollo sostenible y el crecimiento económico de la región”.

“Necesitamos que todos los actores del mercado comprendan la importancia de crear valor a largo plazo. Hoy queremos comunicar nuestro compromiso con la equidad de género, y a la vez impulsar y compartir las buenas prácticas y darle plataforma a los líderes que están gestionando este cambio en la industria”, agregó.