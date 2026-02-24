Escuchar
Por Juan Saldarriaga

Los profesionales eléctricos continúan liderando el sector Energía y Minas. Esta vez le tocó el turno al ingeniero eléctrico Ángelo Alfaro Lombardi, quien acaba de ser designado ministro de Energía y Minas en reemplazo de Luis Bravo de la Cruz, profesional del mismo rubro.

