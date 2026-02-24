Los profesionales eléctricos continúan liderando el sector Energía y Minas. Esta vez le tocó el turno al ingeniero eléctrico Ángelo Alfaro Lombardi, quien acaba de ser designado ministro de Energía y Minas en reemplazo de Luis Bravo de la Cruz, profesional del mismo rubro.

El nuevo titular del Minem cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico, particularmente, en las empresas de distribución estatal, como Electro Oriente, entidad de la que fue gerente general.

Cabe señalar que mientras desempeñaba ese cargo fue denunciado por el delito de peculado en agravio de la empresa estatal (año 2008), según un documento al que este Diario tuvo acceso.

Recurso de apelación de Ángelo Alfaro.

Alfaro es uno de los muchos exfuncionarios del sector eléctrico estatal que ocupan elevados cargos en el sector Energía y Minas.

Es el caso de Elba Rojas, presidenta del directorio de Petro-Perú, quien proviene de las filas de Distriluz. Y también de Mario López Tejerina, ex gerente regional de Electrocentro, de quien se dice que maneja tras bambalinas el Minem.

Otros profesionales voceados para liderar el Minem hasta el 28 de Julio del 2026 fueron Oliver Stark, ex presidente de Petro-Perú, quien declinó el ofrecimiento; Esteban Bertarelli, exgerente general de Petro-Perú; y Augusto Cauti, exviceministro de Minas.