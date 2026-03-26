Resumen

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PYUSD esta disponible en Asia-Pacífico, Europa así como en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Islas Feroe, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos. Foto: GEC.
PYUSD esta disponible en Asia-Pacífico, Europa así como en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Islas Feroe, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos. Foto: GEC.
/ CFCS
Por Redacción EC

PayPal anunció el 17 de marzo el lanzamiento de PayPal USD (PYUSD) en 70 mercados a nivel mundial, entre ellos Perú, dentro de las cuentas de PayPal.

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