PayPal anunció el 17 de marzo el lanzamiento de PayPal USD (PYUSD) en 70 mercados a nivel mundial, entre ellos Perú, dentro de las cuentas de PayPal.

Esta stablecoin respaldada por el dólar permite a los usuarios enviar fondos a nivel global, con liquidaciones más rápidas y a menor costo que los métodos de pago tradicionales.

“Los consumidores y las empresas de todo el mundo buscan formas más rápidas y fluidas de realizar transacciones globales, y el sistema actual todavía cobra demasiado, tarda demasiado y realiza transacciones con plazos diseñados para otra época”, afirmó May Zabaneh, vicepresidenta Senior y Gerente General de Crypto en PayPal.

“Estamos trabajando para cambiar eso. Habilitar PYUSD en las cuentas de usuarios en 70 mercados brinda un acceso más rápido a fondos, formas más económicas de enviar dinero a través de fronteras y una vía más directa para participar en la economía global, y de esa forma, impulsa el comercio para todos”, agregó.

Los usuarios en los nuevos mercados compatibles podrán comprar, mantener, enviar y recibir PYUSD directamente desde su cuenta de PayPal. Además, los usuarios elegibles podrán obtener recompensas por sus tenencias de PYUSD, transferir fondos de manera instantánea a amigos y familiares, ya sea dentro de PayPal o a billeteras digitales de terceros, y convertir PYUS$ a moneda local al retirar fondos para gastos cotidianos.

“Este es un paso significativo para América Latina. Al hacer que PYUSD esté disponible directamente dentro de la billetera confiable de PayPal, estamos brindando a consumidores y empresas de toda la región una forma más rápida, accesible y eficiente de participar en la economía global. Esto significa menos barreras, mayor previsibilidad y más oportunidades de crecimiento en un mercado cada vez más conectado” indicó por su parte Juan Bordes, vicepresidente y Gerente General para América Latina en PayPal.

Paypal explicó que las empresas que acepten PYUSD podrán utilizar los ingresos en minutos en lugar de días o semanas, lo que mejora la liquidez y reduce la dependencia de los ciclos de liquidación tradicionales. Un acceso más rápido a los fondos puede ayudar a las empresas a gestionar su capital de trabajo, respaldar operaciones transfronterizas y participar en el comercio global.

Cabe señalar que PYUSD, stablecoin regulada a nivel federal en Estados Unidos, ya está disponible para los usuarios en sus cuentas de PayPal en múltiples regiones del mundo, incluyendo Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica.

Esto incluye Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Islas Feroe, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos. Para los usuarios de PayPal en los mercados restantes tendrán acceso a PYUSD en las próximas semanas.