El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Resolución Ministerial N° 129-2026-Minem/DM, autorizó la transferencia de S/23.018.814 millones a favor de Petro-Perú destinada a financiar la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste.

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Mediante la resolución publicada hoy en diario El Peruano, se indica que la transferencia financiera mencionada se atenderá con cargo al presupuesto del Minem.

En los considerandos de la norma se recuerda que, vía Decreto Supremo N° 029-2020-EM, se otorgó el encargo especial a Petro-Perú para la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste.

Dicho encargo comprende la operación y mantenimiento de su sistema de distribución, así como la prestación del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna por un plazo de tres años, comprendido entre el 19 de diciembre del 2020 y el 19 de diciembre del 2023, correspondiendo al Minem proveer los recursos necesarios para su ejecución.

Además, mediante Decreto Supremo N° 019-2023-EM, se prorrogó dicho encargo a Petro-Perú por tres años adicionales, comprendidos entre el 20 de diciembre del 2023 y el 20 de diciembre del 2026.