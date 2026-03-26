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La transferencia es por un monto de S/23.018.814 millones a favor de Petro-Perú para financiar la Concesión Sur Oeste. Foto: Andina.
La transferencia es por un monto de S/23.018.814 millones a favor de Petro-Perú para financiar la Concesión Sur Oeste. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Resolución Ministerial N° 129-2026-Minem/DM, autorizó la transferencia de S/23.018.814 millones a favor de Petro-Perú destinada a financiar la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste.

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