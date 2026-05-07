Resumen

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Hace unas semanas el Perú presentó ante el Comité de Comercio de la OCDE sus avances en materia comercial. (Foto: EFE)
Hace unas semanas el Perú presentó ante el Comité de Comercio de la OCDE sus avances en materia comercial. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, liderado por Indecopi, superó la evaluación de los países miembros que conforman el Comité de Políticas de Consumidor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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