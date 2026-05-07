El Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, liderado por Indecopi, superó la evaluación de los países miembros que conforman el Comité de Políticas de Consumidor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este resultado confirma que las políticas, normas y prácticas peruanas se alinean con los estándares exigidos por las economías que integran este organismo mundial.

Cabe recordar que el pasado 16 de abril, el Comité de Políticas del Consumidor de la OCDE confirmó la conclusión satisfactoria, donde se resaltó el nivel de profesionalismo, apertura y compromiso demostrado por el equipo técnico peruano durante todo el proceso de evaluación.

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Indecopi señaló que este avance es fundamental en la ruta de adhesión del Perú a la OCDE. Al recibir el respaldo de este organismo, el Estado peruano garantiza que su marco legal protege al consumidor, además fomenta un mercado transparente y competitivo.

La OCDE también ha planteado recomendaciones estratégicas que servirán como hoja de ruta para seguir fortaleciendo el sistema nacional. Estas sugerencias permitirán que Indecopi consolide un ecosistema de protección dinámico, capaz de enfrentar los retos de la economía digital y los nuevos hábitos de consumo global.