Durante el Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo – CIID 2025, organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) y Seminarium, Luis del Carpio, exdirector ejecutivo de Proinversión, resaltó que el Perú enfrenta grandes retos de gestión en la ejecución de megaproyectos, más allá del crecimiento del gasto público.

“Avanzamos, pero muy por debajo de lo que el país necesita. Las brechas de infraestructura persisten en sectores como educación, salud y saneamiento, incluso con retrocesos en algunos indicadores básicos”, señaló Del Carpio.

El expositor detalló que existen más de 24 mil proyectos con ejecución cero, 12.067 proyectos con retrasos y 2.600 obras paralizadas por un valor de S/23.185 millones.

Asimismo, destacó que entre 2000 y 2024 se firmaron 122 adendas en el sector transporte, lo que equivale a un promedio de cuatro por proyecto. “Las adendas son herramientas válidas de gestión, pero el problema es el tiempo excesivo que tomamos para resolverlas”, subrayó.

Según Del Carpio, uno de los mayores obstáculos es la burocratización del proceso normativo. Mientras bajo el Decreto Legislativo 1012 la firma de contratos APP tomaba 20 meses, con el nuevo marco (DL 1362) el plazo se ha extendido a 58 meses. “Necesitamos un Estado que asuma liderazgo y riesgos. Hoy tenemos demasiadas opiniones y pocas decisiones”, enfatizó.

Dentro de las propuestas que sugiere el especialista están el fortalecer la gobernanza técnica de los proyectos, unificar plataformas digitales intersectoriales para monitorear avances y asegurar una continuidad técnica más allá de ciclos políticos.

Finalmente, remarcó que la nueva Ley de APP constituye una oportunidad para profesionalizar la gestión de los megaproyectos, reducir interferencias y asegurar resultados sostenibles.