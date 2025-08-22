La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, anunció que el Gobierno ha definido una hoja de ruta clara para el sector turismo, donde una de las prioridades es la implementación de megaproyectos en infraestructura turística, con una inversión superior a los S/2.400 millones.

“El gobierno del Perú ha definido una hoja de ruta clara, donde la prioridad es la implementación de megaproyectos en infraestructura turística. Estos proyectos forman parte de una visión integral que articula transporte, cultura, saneamiento, seguridad y servicios, creando condiciones para atraer inversión privada. (…) Apostar por el turismo es apostar por el futuro del país”, afirmó la ministra León durante su participación en la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción – Infracon Perú 2025, realizada en Urubamba, Cusco.

Además, la titular del Mincetur señaló que los megaproyectos turísticos impulsados por el Ejecutivo también marcarán un cambio estructural en la oferta nacional. El Mejoramiento de los servicios turísticos del Parque Arqueológico Choquequirao (US$261 millones) reducirá el acceso de dos días a solo 20 minutos, a través del teleférico, y permitirá recibir más de un millón de visitantes al año.

De igual forma, se promueven el Fortalecimiento del Destino Turístico Priorizado Arequipa – Colca de la región Arequipa (S/331 millones), el Fortalecimiento del Destino Turístico Playas del Norte - Piura y Tumbes (S/400 millones) y el Desarrollo y Diversificación de la Oferta turística en el Corredor Turístico Macro Norte en los destinos turísticos: Cajamarca, Jaén-San Ignacio, Mundo Chachapoyas, Lambayeque, Chiclayo, Tarapoto y Alto Mayo, regiones de Cajamarca, Amazonas, Lambayeque y San Martín (S/800 millones), que beneficiarán, en total, a más de 5 millones de viajeros nacionales e internacionales.

“El turismo es, sin lugar a duda, una fuerza motriz de nuestra economía. Para el 2025, este sector se consolidará como el tercer generador de divisas del país (luego de la minería y la agricultura), generando 1.5 millones de empleos totales y atrayendo divisas superiores a los US$5.400 millones”, afirmó la titular del Mincetur.

Esta agenda se complementa con la aprobación de la nueva Ley General de Turismo, que propone la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), la implementación de Zonas Especiales Privadas (ZEEP), entre otras medidas clave, para facilitar la inversión.

La ministra León explicó que la nueva Ley de Turismo establece un marco moderno que promueve la inversión privada y facilita el desarrollo sostenible de destinos priorizados. Entre las medidas más relevantes, destacó la modificación del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA-IGV), que reduce el umbral de acceso de US$5 millones a US$1 millón, ampliando los beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la ampliación del régimen de admisión temporal de aeronaves de uno a cinco años, para incentivar nuevas rutas aéreas nacionales y reducir costos operativos en el sector aerocomercial.

Infracon Perú 2025

Infracon Perú 2025, se realiza del 21 al 23 de agosto en Urubamba. El evento busca consolidarse como la principal plataforma del país para promover inversiones y proyectos estratégicos. El encuentro reúne a líderes empresariales, autoridades e inversionistas para impulsar infraestructura que descentralice el desarrollo nacional y potencie el turismo, mediante carreteras, aeropuertos, puertos, teleféricos y centros de convenciones que hacen a los destinos peruanos más accesibles y competitivos.