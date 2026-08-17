En Latinoamérica el real brasileño (+0,10%) y el peso chileno (+0,09%) registraron las mayores ganancias. (Foto: Vidal Jordan / GEC).
En Latinoamérica el real brasileño (+0,10%) y el peso chileno (+0,09%) registraron las mayores ganancias. (Foto: Vidal Jordan / GEC).
/ VIDAL JORDAN JOSE
Por Redacción EC

El tipo de cambio inició la sesión en S/3,364, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,366, en un contexto de rendimientos marginales a la baja del dólar global. Las divisas del G10 abrieron mayormente al alza, mientras que en Latinoamérica el real brasileño (+0,10%) y el peso chileno (+0,09%) registraron las mayores ganancias.

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