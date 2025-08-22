Perumin 37 anunció la participación de Alemania como país alienado en la convención minera que se llevará a cabo en septiembre en Arequipa.

“Ser elegido como país aliado de esta importante feria representa un reconocimiento notable para Alemania, dado que no tiene una participación directa en la operación de minas en Perú”, destacó mediante un comunicado la Embajada de Alemania.

Para este año, el Pabellón de Alemania en Perumin contempla un espacio de más de 500 metros cuadrados que albergará a unas 60 empresas alemanas, muchas de las cuales son líderes en sus respectivos sectores.

Estas empresas presentarán soluciones innovadoras que contribuirán a mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de la minería en Perú.

Las empresas alemanas que estarán presentes en Perumin 37 presentarán una serie de tecnologías avanzadas, entre las que se destacan:

Automatización y digitalización de la extracción minera.

Gestión eficiente del agua y nuevas tecnologías de tratamiento y desalinización.

Seguridad laboral en las operaciones mineras.

Integración de energías renovables e hidrógeno verde en la minería.

Rehabilitación ambiental tras el cierre de minas.

Asimismo, durante la convención se realizará un intercambio académico y científico con universidades y centros de investigación del país, con el objetivo de impulsar la colaboración en el campo de la innovación y el desarrollo sostenible en minería.